Військовослужбовець отримав тюремний строк за СЗЧ

Яворівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю міста Славута Хмельницької області, учаснику бойових дій Олександрові Р. за самовільне залишення військової частини та перебування поза службою дев’ять місяців. Йому присудили п’ять років позбавлення волі.

За матеріалами справи, Олександр Р. самовільно без дозволу командира залишив військову частину 7 серпня 2024 року та перебував за її межами до 23 травня 2025 року.

У судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що перебуває на військовій службі з 2015 року, має статус учасника бойових дій, однак за останні роки морально і фізично виснажився та має проблеми зі здоров’ям.

Суддя Наталія Кондратьєва визнала Олександра Р. винним у самовільному залишення військової частини на понад три доби (ч. 5 ст. 407 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.