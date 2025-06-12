Львів'янин отримав тюремний строк за СЗЧ

Личаківський районний суд Львова виніс вирок львів’янину, солдатові Романові Трілі, який без поважних причин залишив місце служби на понад три місяці. За СЗЧ йому присудили п’ять років тюрми.

За матеріалами справи, мобілізований солдат запасної роти військової частини самовільно залишив розташування підрозділу та без поважних причин понад три місяці не виконував свої обов’язки – з 11 лютого до 20 травня 2025 року.

У суді обвинувачений свою вину визнав. Він пояснив, що самовільно залишив військову частину через конфліктні відносини з її керівництвом. Також Роман Тріла запевнив, що не мав наміру назавжди ухилитись від проходження служби.

Суддя Володимир Мармаш визнав львів’янина винним у самовільному залишенні військової частини або місця служби (ч. 5 ст. 407 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.