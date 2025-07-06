У суботу, 5 липня, в районі Владивостока вибухнув магістральний газогін, а також було знищено водогін, які забезпечували 155-ту бригаду російської армії. Про це повідомив «Укрінформу» поінформований співрозмовник у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За даними джерела, внаслідок вибуху та пожежі було знищено гілки магістрального газогону «Владивосток», що проходить уздовж узбережжя Японського моря. Він забезпечує газопостачання низки військових обʼєктів російської армії, зокрема, окремі підрозділи 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ.

Також внаслідок підриву був знищений водогін, який забезпечує питною водою військові гарнізони.

«Вибухи пролунали близько 01:00-02:00 5 липня 2025 року, після чого сталася масштабна пожежа. Згодом на місце прибули спецслужби РФ і ремонтні бригади. Аби приховати інформацію від місцевого населення, зважаючи на святкування 165-річчя створення міста Владивосток, місцеві спецслужби вимкнули мобільний інтернет та звʼязок в районі бухти Лазурна», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, Сили спецоперацій ЗСУ в ніч на суботу, 5 липня, атакували аеродром «Борисоглєбськ» у Воронезькій області Росії, там базуються винищувачі Су-34, Су-35С та Су-30СМ.