За кермом мотоцикла був 15-річний підліток

У суботу, 5 липня, у місті Золочів на Львівщині неповнолітній мотоцикліст збив дитину, яка переходила дорогу. Постраждалу 8-річну дівчинку госпіталізували до лікарні.

Як повідомили в департаменті цивільного захисту ЛОВА, ДТП сталася близько 16:00 на вул. Львівській у Золочеві. 15-річний водій мотоцикла Lifan, мешканець Золочева, здійснив наїзд на 8-річну пішохідку, теж місцеву мешканку. Дитина переходила проїзну частину дороги перед пішохідним переходом.

Унаслідок ДТП пішохідку із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували у львівську лікарню святого Миколая.