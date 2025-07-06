Михайло Діанов та його дружина Мирослава

Колишній військовослужбовець 36 окремої бригади морської піхоти ЗСУ, захисник Маріуполя та експолонений Михайло Діанов одружився. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

У інтерв’ю для hromadske Михайло Діанов розповідав, що познайомився з майбутньою дружиною Мирославою восени 2024 року. За словами захисника, після звільнення з російського полону йому не вдавалося побудувати стосунки з жінками, оскільки, на його думку, їх цікавила тільки популярність військового.

« Жінкам був цікавий не я особисто, а відомий чоловік Михайло Діанов з телевізора – у TikTok ролик зі мною виставити, фото у своєму блозі. Я їм для їхньої ж популярності був потрібен. А з Мирославою все інакше. Коли зустрілися, я думав, що вона років на 10 молодша за мене, а виявилося, що лише на 10 днів. Ми люди одного часу, з одного міста (Тернополя, – ред.), ми розмовляємо однією мовою, нам подобається одна й та сама музика. Ми дуже близькі», – цитує hromadske Михайла Діанова.

Михайло Діанов та Мирослава

Відомо, що дружина Михайла Діанова працює в Обленерго та має сина від попереднього шлюбу. Михайло Діанов також вже був одружений та має доньку Катерину від першого шлюбу. Першу дружину військово звати Ольга.

Михайло Діанов долучився до ЗСУ у 2015 році. Спочатку він служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. А згодом долучився до 36-ї окремої бригади морської піхоти. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення Діанов обороняв Маріуполь, та у травні 2022 року з «Азовсталі» потрапив у російський полон, де перебував до 21 вересня того ж року.

Михайло Діанов став відомим, ще під час перебування на «Азовсталі». 10 травня полк «Азов» оприлюднив фото захисників, які перебували на маріупольському металургійному комбінаті. Світлини мали на меті показати умови, у яких військові були вимушені тримати оборону. Азовці наголошували, що військові перебувають у «в повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними не стерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування».

Серед тих, хто був на оприлюднених фото, – Михайло Діанов. Захисник мав поранення руки, однак все одно посміхався. Це фото стало вірусним у мережі.

Михайло Діанов під час оборони «Азовсталі» навесні 2022 року

Ще одне відоме фото Михайла Діанова – після звільнення з російського полону. Внаслідок поранення у військового не було 4 см кістки.

Михайло Діанов після звільнення з російського полону

Українці за лічені дні зібрали мільйони гривень на лікування Діанова, які він віддав на лікування побратимів і дітям загиблих. 13 грудня 2022 року у лікарні Сент-Луїса (США) Михайлу Діанову зробили операцію на руці, яка минула успішно. Всі медичні витрати взяв на себе футбольний клуб «Шахтар».