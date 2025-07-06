Захисник «Азовсталі» Михайло Діанов повідомив про одруження
За словами військового, деякий час після полону йому не вдавалося побудувати стосунки
Колишній військовослужбовець 36 окремої бригади морської піхоти ЗСУ, захисник Маріуполя та експолонений Михайло Діанов одружився. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
У інтерв’ю для hromadske Михайло Діанов розповідав, що познайомився з майбутньою дружиною Мирославою восени 2024 року. За словами захисника, після звільнення з російського полону йому не вдавалося побудувати стосунки з жінками, оскільки, на його думку, їх цікавила тільки популярність військового.
« Жінкам був цікавий не я особисто, а відомий чоловік Михайло Діанов з телевізора – у TikTok ролик зі мною виставити, фото у своєму блозі. Я їм для їхньої ж популярності був потрібен. А з Мирославою все інакше. Коли зустрілися, я думав, що вона років на 10 молодша за мене, а виявилося, що лише на 10 днів. Ми люди одного часу, з одного міста (Тернополя, – ред.), ми розмовляємо однією мовою, нам подобається одна й та сама музика. Ми дуже близькі», – цитує hromadske Михайла Діанова.
Михайло Діанов та Мирослава
Відомо, що дружина Михайла Діанова працює в Обленерго та має сина від попереднього шлюбу. Михайло Діанов також вже був одружений та має доньку Катерину від першого шлюбу. Першу дружину військово звати Ольга.
Михайло Діанов долучився до ЗСУ у 2015 році. Спочатку він служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. А згодом долучився до 36-ї окремої бригади морської піхоти. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення Діанов обороняв Маріуполь, та у травні 2022 року з «Азовсталі» потрапив у російський полон, де перебував до 21 вересня того ж року.
Михайло Діанов став відомим, ще під час перебування на «Азовсталі». 10 травня полк «Азов» оприлюднив фото захисників, які перебували на маріупольському металургійному комбінаті. Світлини мали на меті показати умови, у яких військові були вимушені тримати оборону. Азовці наголошували, що військові перебувають у «в повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними не стерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування».
Серед тих, хто був на оприлюднених фото, – Михайло Діанов. Захисник мав поранення руки, однак все одно посміхався. Це фото стало вірусним у мережі.
Михайло Діанов під час оборони «Азовсталі» навесні 2022 року
Ще одне відоме фото Михайла Діанова – після звільнення з російського полону. Внаслідок поранення у військового не було 4 см кістки.
Михайло Діанов після звільнення з російського полону
Українці за лічені дні зібрали мільйони гривень на лікування Діанова, які він віддав на лікування побратимів і дітям загиблих. 13 грудня 2022 року у лікарні Сент-Луїса (США) Михайлу Діанову зробили операцію на руці, яка минула успішно. Всі медичні витрати взяв на себе футбольний клуб «Шахтар».