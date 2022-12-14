Після реабілітації його рука повністю функціонуватиме

Захисника «Азовсталі» Михайла Діанова прооперували 13 грудня у лікарні Сент-Луїса (США). Операція пройшла успішно. Про це повідомив футбольний клуб «Шахтар», який взяв усі витрати на лікування.

Медики обіцяють, що після реабілітації права рука Михайла буде повноцінно функціонувати. Уже в найближчі дні Михайло Діанов повернеться в Україну.

фото ФК «Шахтар»

Нагадаємо, морпіх Михайло Діанов став відомий після повернення з полону. Морський піхотинець зазнав кульового поранення в березні, захищаючи Маріуполь. Захисник був дуже виснажений, на його руці не було 4 см кістки. Його фотографії після звільнення з полону облетіли весь світ. На його лікування українці за лічені дні зібрали мільйони гривень, які він віддав на лікування побратимів і дітям загиблих захисників «Азовсталі».