Росіяни вдарили БпЛА по будівлі ТЦК у Кременчуці
Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК ніхто не постраждав
У неділю, 6 липня, російські війська завдали повітряного удару БпЛА по будівлі Кременчуцького районного ТЦК та СП. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.
Вибух у Кременчуці пролунав 6 липня близько 09:35, ворог завдав повітряного удару по місту за допомогою БпЛА. Внаслідок атаки стались влучання в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч.
За даними Сухопутних військ, попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.
«На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється», – додають у дописі.
У Полтавській обласній військовій адміністрації зазначали, що внаслідок атаки на Кременчуцький район виникла пожежа на території приватного домоволодіння.
Нагадаємо, 3 липня росіяни вдарили дронами по будівлі ТЦК у Полтаві. Внаслідок атаки зайнялася пожежа, пошкоджень зазнав також житловий будинок поруч з ТЦК.