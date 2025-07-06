Вибух у Кременчуці пролунав 6 липня близько 09:35

У неділю, 6 липня, російські війська завдали повітряного удару БпЛА по будівлі Кременчуцького районного ТЦК та СП. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Вибух у Кременчуці пролунав 6 липня близько 09:35, ворог завдав повітряного удару по місту за допомогою БпЛА. Внаслідок атаки стались влучання в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч.



За даними Сухопутних військ, попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.

«На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється», – додають у дописі.

У Полтавській обласній військовій адміністрації зазначали, що внаслідок атаки на Кременчуцький район виникла пожежа на території приватного домоволодіння.

Нагадаємо, 3 липня росіяни вдарили дронами по будівлі ТЦК у Полтаві. Внаслідок атаки зайнялася пожежа, пошкоджень зазнав також житловий будинок поруч з ТЦК.