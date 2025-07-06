Автобус із невстановлених причин з’їхав із дороги та перекинувся

У неділю, 6 липня, на трасі між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар в Угорщині перекинувся автобус, що перевозив українських дітей. Про це повідомили в посольстві України в Ніредьгазі.

Аварія трапилася у неділю, 6 липня, близько 5:00 ранку за місцевим часом (4:00 за київським) на автодорозі 442 між Кунсентмартоном і Тисафельдваром. Автобус Setra, що перевозив українських дітей, прямував до міста Куншентмартон, коли за нез'ясованих поки що обставин з'їхав у кювет і перекинувся на бік біля залізничного насипу. На оприлюднених угорськими медіа фото можна роздивитись, що автобус має івано-франківську реєстрацію серії AT.

З 77 людей, що перебували у транспорті, 19 постраждали. Зазначають, що 4 отримали важкі поранення. Постраждалих доправили до лікарень у міста Солнок, Кечкемет і Сентеш. Також зазначається, що 17-річна дівчина перебуває у критичному стані, а 14-річний хлопець у важкому. Решта пасажирів перебувають у Будинку культури міста Кунсентмартон, де їм забезпечили тимчасове розташування.

За інформацією угорських оперативних служб, на місці події тривають рятувальні заходи.

«Посол Федір Шандор та українські консули перебувають на місці події з метою надання оперативного сприяння громадянам України», – додають у дописі.

Місце аварії на Google-мапі:

Нагадаємо, в п’яницю, 13 червня, у Франції на автомагістралі А81 біля міста Ле-Ман український пасажирський автобус потрапив у ДТП. У ньому були діти з Чернівців, які поверталися додому зі шкільної екскурсії.