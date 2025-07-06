«Помаранчево-чорні» підходять до дуелі з чехами у доброму гуморі

У неділю, 6-го липня, «Шахтар» зіграє свій другий спаринг на зборах у Словенії. Суперником команди Арди Турана буде чеський клуб «Словацко». Зустріч відбудеться о 19:00 за київським часом.

Донеччани вже встигли провести один товариський поєдинок, здолавши хорватську «Горіцу». Єдиний гол у матчі на початку другого тайму забив бразилець Егіналдо.

Суперник «Шахтаря» у сезоні 2024/25 посів у турнірній таблиці чемпіонату Чехії тринадцяту сходинку і зумів зберегти місце в еліті. Натомість у Кубку країни «Словацко» вилетів ще на стадії 1/16 фіналу, програвши представнику третього за силою дивізіону. Команда вже встигла провести два спаринги з чеськими колективами – розписати бойову нічию з «Остравою» (1:1) та розгромно програти «Простейову» (1:4).

Варто зазначити, що у минулому сезоні «Словацко» пропустив 56 голів – гірший показник лише у «Чеське Будейовіце» (86 м’ячів), який фінішував останнім. Також у суперника «Шахтаря» був 3-й найгірший показник в Лізі за забитими голами – 31 влучний удар.

«Шахтар» і «Словацко» раніше вже зустрічались між собою. Взимку 2020 року в товариському матчі «гірники» здобули мінімальну перемогу, а єдиний гол тоді забив Віктор Коваленко.

FAVBET фаворитом матчу вважає «Шахтар». На перемогу донеччан дають 1,58, тоді як успіх чехів оцінюють у 4,95. Нічия котирується в 4,00. Фахівці чекають великої кількості голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,54, тоді як тотал менше 2,5 – 2,28.

Де дивитися товариський матч між «Шахтарем» та «Словацко»

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на YouTube-каналі Шахтаря.

Нагадаємо, поєдинок проти «Словацко» стане останнім перед стартом «Шахтаря» в Лізі Європи. Підопічні Арди Турана вже 10 липня зіграють у 2-му турі кваліфікації ЛЄ проти фінського «Ільвеса».