Мешканців попередили про вимкнення газопостачання

З понеділка, 7 липня, 27 населених пунктів у Золочівському районі на Львівщині на кілька днів залишаться без газу через ремонтні роботи. Про це повідомляє Львівська філія «Газмережі».

Відповідно до інформації «Газмережі», ремонтні роботи на території Золочівського управління експлуатації газового господарства триватимуть 7-11 липня. Загалом відключення торкнеться 9 640 абонентів.

У зв’язку з ремонтними роботами буде припинено подачу газу для мешканців таких населених пунктів:

м.Буськ

с.Кізлів

с.Думниця

с.Н.Милятин

с.Ст.Милятин

с.Н.Ріпнів

с.Ріпнів

с.Купче

с.Ракобовти

с.Журатин

с.Безброди

с.Марушка

с.Куткір

с.Острів

с.Русилів

с.Андріївка

с.Утішків

с.Сторонибаби

смт.Красне

с.Заводське

с.Чаниж

с.Гаївське

с.Вербляни

с.Побужани

с.Яблунівка

с.Грабова

с.Ленарівка

Припинення газопостачання відбудеться з 8:00 понеділка, 7 липня, відновлення – після 10:00 п'ятниці, 11 липня, в міру виконання робіт. Мешканців перепрошують за тимчасові незручності.