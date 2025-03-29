Вздовж алеї висадили дерева на честь полеглих героїв

У суботу, 29 березня, у Стрийському парку у Львові відкрили Пагорбі памʼяті на честь полеглих захисників. Родини зі спільноти УКУ, які втратили своїх рідних на війні, висадили вздовж алеї 35 сосен, сім магнолій та прикрасили їх деревʼяними пташками у памʼять про рідних і близьких, яких убила Росія.

Як повідомили в УКУ, Пагорб пам’яті розташований з боку вул. Стрийської поблизу дитячого майданчика і став особливим простором – місцем любові та сили, памʼяті та молитви.

«Дерева вздовж цієї алеї висаджені на честь полеглих захисників. Це простір стосунку – місце нашої пам’яті і вдячності. Місце нашої сили. Над ним, як і над усім нашим життям, сяють зорями душі наших Героїв, щоби ми могли ясно бачити наш шлях. Щоби їхня жертовна любов могла передаватися нам – нездоланна, життєдайна любов, якою ми творитимемо наше теперішнє і майбуття», – пояснюють ініціатори.

Ініціатором проєкту стали Український католицький університет разом із Українським інститутом когнітивно-поведінкової терапії та Центр здоров'я та розвитку «Коло сім'ї».

Зустріч розпочалася в університетському храмі святої Софії-Премудрості Божої, де відбулись молебень та панахида за загиблими Героями війни.

Як зазначив лікар-психотерапевт, дитячий психіатр центру «Коло сім’ї», директор Інститут психічного здоров'я УКУ Олег Романчук, кожен з полеглих захисників мріяв про щасливе життя і про весну. Саме тому їхню памʼять вирішили вшанувати, висадивши вічнозелені сосни.

Уздовж алеї у Стрийському парку висадили сосни та прикрасили їх дерев’яними пташками (фото УКУ)

«Хай воно буде місцем нашої стійкості, а також місцем тиші та молитви», – наголосив Олег Романчук.

Працівниця УКУ Павлина Воловецька разом із сином посадила дерево у памʼять про чоловіка і батька – полеглого героя Володимира Орлова. Вона наголошує, такі ініціативи дуже важливі, адже нагадують про необхідність памʼятати про тих, хто віддав своє життя за кожного українця.