На Львівщині встановили новий рекорд: висадили найбільшу в країні липову «Алею Героїв України». Її протяжність сягає понад 17 км. Про це 21 березня повідомив Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА.

Найдовша липова алея складається з майже 1750 саджанців. Для висадки обрали дрібнолисту липу. Ці дерева є медоносними та довговічними – життєвий цикл становить до 700 років.

Їх висадили обабіч дороги Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка. Таким чином Львівщина побила власний рекорд 2018 року. Тоді у Великих Мостах Червоноградського району протяжність липової алеї становила майже 6 км.

«Обабіч відремонтованої дороги не було жодного деревця, тому ми запропонували висадити упродовж кількох кілометрів саджанці липи. У літню пору вона зможе захистити нас від спеки, а взимку – уберегти дорогу від снігових заметів», – зазначила т.в.о. директора департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОВА Оксана Війтик.

Алею присвятили Героям України (фото ЛОВА)

Усі саджанці надали лісівники Львівщини. Висадку дерев приурочили до Міжнародного дня лісів та 150-річчя Національного лісотехнічного університету України. До акції долучилися студенти і викладачі університету, представники влади, військовослужбовці, лісівники.

Висаджену алею зафіксували представники Книги рекордів України і присвятили її борцям за незалежність.

«Важливо, щоб пам’ять про наших оборонців жила вічно. Висаджена сьогодні алея матиме символічний характер, а отже пам’ять про Героїв, яких буде вшановувати не одне покоління, збережеться упродовж багатьох століть», – додала заступниця начальника Львівської ОВА Христина Замула.

Нагадаємо, у Львові біля меморіалу Героїв Небесної сотні висадили сад, кожне дерево якого присвячене загиблому захиснику.

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