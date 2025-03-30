65 з 111 ворожих дронів збила українська ППО

У ніч на неділю, 30 березня, російську окупанти завдали чергового дару по Україні, застосувавши балістичну ракету та ударні безпілотники. Вибули лунали на півночі, в центрі, на сході та півдні країни, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Так, із 20:00 29 березня росіяни завдали удару балістичною ракетою, випущеною з російської Ростовської області. Крім того, окупанти атакували Україну 111 безпілотниками-камікадзе та дронами-імітаторами з російських Міллерова, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Станом на 09:00 військовослужбовці підтвердили збиття 65 ворожих БпЛА. ППО працювала на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зазначається, що ще 35 дронів-імітаторів локаційно втратили без негативних наслідків.

Результат роботи ППО у ніч на 30 березня

Внаслідок російської атаки є руйнування в чотирьох областях. Зокрема, у Харкові ворожі дрони атакували військовий госпіталь, торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад, а також офісну будівлю. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 27 отримали поранення.

Також російські дрони спричинили руйнування та пошкодження інфраструктури на Дніпропетровщині, Сумщині, Донеччині та Одещині. Наслідки нічної атаки уточнюються.