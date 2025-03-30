Лукаша Орбітовського часто називають «польським Стівеном Кінгом», і недарма. Починаючи свій творчий шлях із літературних напрямів горору, містики та фантастики, Орбітовський, однак, усе впевненіше дрейфує у бік реалізму та соціальної драми. Так і в романі «Культ» письменник оповідає історію, яка відбувалася в Польщі у 80–90-х роках минулого сторіччя, коли у маленькому містечку Олава поблизу Вроцлава несподівано виник релігійний культ Богоматері, чутки про який за дуже короткий час поширилися всією Польщею і навіть вийшли за її межі. Сотні тисяч людей почали своє паломництво до Олави, щоб торкнутися дива й отримати зцілення, чим не на жарт роздратували тогочасну комуністичну владу й офіційну церкву.

Історію цього дивовижного культу Богоматері на присадибних ділянках оповідає рідний брат його засновника, який був свідком зародження культу, на очах якого він сягнув небувалих масштабів і хто спостерігав його згасання і занепад. Слухаючи цю оповідь, журналіст намагається з’ясувати, ким насправді був Генек Гауснер – наївним блаженним простаком, що змусив сотні тисяч людей повірити у диво явлення Богоматері, чи, можливо, божевільним із потьмареним на релігійному ґрунті розумом, який мав здатність заражати своїм божевіллям інших?

Історія культу накладається на історію тогочасної Польщі з усіма її непростими вивертами останнього десятиліття існування Польської Народної Республіки, а також буремними 90-ми, що настали після падіння комуністичного режиму.

ZAXID.NET публікує уривок з книги Лукаша Орбітовського «Культ», яка вийшла у «Видавництві Жупанського». З польської роман переклала Ярина Булковська, авторка дизайну обкладинки – Оксана Баратинська. Придбати книгу можна за посиланням.

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«На початку вісімдесятих років про Олаву в Польщі згадували дуже часто.

Країною ширилася новина, що в цій місцевості на ділянках являлася Богородиця».

Беата Шидло, «Контексти. Польська народна творчість», № 2/199

Касета перша

Олава, 12 липня 1997 року, ранок

Прошу пана, то вже записує?

Отже, перед тим як Генек побачив Богоматір, йому наснився сон про бджіл. Був ранок, коли він мені про це розповідав. Я пам’ятаю. У мене пам’ять краща, ніж у курки. Я чекав на сніданок та читав у «Політиці», як Раковський виправдовується за ринкові ціни. Данка готувала яйця та сосиски й намащувала маргарин на хліб, а діти вовтузилися під столом. Куба лупцював Адася ґумовим китайським драконом і страхітливо реготав, Адась верещав, Данка репетувала на обох, я втихомирював їх усіх та намагався читати того Раковського. Словом, повна катавасія, як це зазвичай буває в нас о сьомій ранку.

На це все прийшов Геньо, одягнений, як звично, у штани, натягнуті підтяжками по груди, та зіпраний лейбик. Він сів, узяв ножа й почав чистити собі яблуко. Отакий він був. Здирав скоринку з хліба, а рибу їв пів дня, бо нескінченно довго виймав з неї кістки. Відтоді, як він занедужав, то почав лисіти і вже не прикривав вуха волоссям. Його вуха були огидні, до того ж білі та м’які, як кльоцки з литого тіста чи щось подібне.

Мені наснилися бджоли, братику, – сказав він, оббираючи яблуко. – Такі, ну, тисячі чи мільйони бджіл; вони залетіли в мене й почали гудіти в животі. – Він відклав ножа, щоб показати мені точне місце. – Лоскотали мене там, усередині – своїми, теє, крильцями лоскотали.

– Це гарний сон. А що було далі?

Я відклав газету. Данка подала хліб та яйця, відварені на м’яко. Хлопці всілися. Куба балансував китайським драконом на краю стола, а Адась понуро зиркав на нього спідлоба. Геньо продовжив чистити яблуко. Він завжди слідкував за тим, щоб зняти шкірку однією спіральною смужкою, і сумував, якщо йому це не вдавалося.

Ті бджоли вилетіли з мого рота, але були вже інші, такі золоті, більші та красиві, як брошки. Я не міг на них надивитися, братику, і тільки зараз гадаю, що то могло означати, але напевне, щось добре, ти теж так вважаєш? Такий гарний сон. У мене буде якась пригода, еге ж? Буде пригода, правда?

Він розрізав яблуко на чотири частинки та з кожної вийняв серцевину. Я спостерігав, як він відкидав кісточки у центр тарілочки, думав про тих бісових бджіл, про операцію, що наближалася, і в мені росла потреба сказати йому щось неприємне. Іноді так буває. Ми мусимо зробити боляче комусь беззахисному лише тому, що він беззахисний.

– Ну добре, Геню, – сказав я. – Якщо я правильно розумію, бджоли вилетіли з твого рота. А як, через який отвір вони туди залетіли, розповіси мені?

Геньо застиг над яблуком. Почав перекладати ніж з однієї руки в другу, а його вуха побуряковіли. Так траплялося, коли він ніяковів чи дратувався. Геньо знервовано зиркнув на дітей і пробурмотів:

– Я такого слова не вимовлю.

Він продовжив їсти яблуко і цього ранку не сказав більше ні слова. Після сніданку у ванній довго лив на себе воду. Він бу чепуруном, навіть як на такого борсука. Данка запитала, чому я знову поводився з ним нечемно. Я здивувався, бо ж вона терпіти не могла Генека і скаженіла через те, що він живе з нами.

– Та хто його зна, – відповів я. – В його ситуації він міг би подумати про щось інше, ніж сни.

Генек на хвильку зник у себе. Я знав, що він молиться перед одним із тих своїх образків чи котроюсь зі святих фігурок. Він схопив свою торбу й попрощався. Крізь вікно я бачив, як він відчіпляє чорного велосипеда від стійки, сідає, рушає повільно, хитливо, вужиком, наче дитина, зрештою відновлює рівновагу, прискорюється й виїжджає на ділянки.

* * *

Не знаю, коли Геньо зіпсувався, і не розумію, чому люди взагалі псуються. З якої причини одного дня хтось абсолютно нормальний, а іншого вже ні. Має сім’ю, роботу, товаришів, цікавиться чимось, щось любить – і раптом ми бачимо його без цього всього. Залишаються лише голі дні без жодного сенсу й краплі любові. Так трапилося й з Генеком. Замолоду він був цілком нормальним, і я не можу напевне стверджувати, коли все зійшло на пси.

Спочатку ми жили не в Олаві, а поряд, в Ячковіце, де татуньові дістався поверх у колишньому німецькому фільварку. В підвалах стояли тисячі слоїків. Вихід був просто на подвір’я з курятником, сараєм та великою зруйнованою будівлею, в якій до війни зберігалася сільськогосподарська техніка. Чого не вкрали, те покрилося іржею. Далі простягалися луги та тік струмочок, в якому теплими ночами ми ловили раків загостреною палицею. Ромек, той самий, який згодом став священником й учворив нам стільки лайна, витягував їх з-під каменів, хапаючи ззаду за спинку. Мені так не вдавалося, я бісився, плескав воду, щоб розлякати йому тих раків, і тоді ми всі починали битися – за винятком Генека.

Я валандався з Ромеком і тим покидьком, Вальдеком Ґотфридом, а Геньо, як мій молодший брат, був нашим хвостиком. Батько казав займатися ним, то я й займався. Цей малий потішний Геньо з усіх сил намагався рівнятися на нас. Найбільше ми любили гратися у війну. За бункер нам правили залишки замку – такий собі одноповерховий мур із вежею. У будь-якому разі, дивлячись на Олаву в ті часи, можна було подумати, що зовсім недавно закінчилося килимове бомбардування. Я чув, що коли «русскі» завоювали місто, то підпалили кілька кам’яниць задля розваги, але не знаю, чи то правда.

Хай там як, у замку ми зробили бункер, а у вежі облаштували оглядовий пост. У нас були карабіни з галузок та пістолети, які татуньо вирізав для нас із товстої дошки. Інші хлопці штурмували нас, потім ми штурмували їх, і так це все крутилося-вертілося. Якось безстрашний Геньо виповз на сам край муру й – тра-та-та! – вперіщив по лопухах з того свого соснового кулемета. Перш ніж я підбіг, він уже буцнувся на землю – так, що з дерев аж граки в небо здійнялися. Геньо сидів та отупіло витріщався на передпліччя, яке знай вільно теліпалося. На голові розквітла ґуля. Разом з Ромеком та Вальдеком ми віднесли Геня до тієї старої лікарні на Святого Роха, а я то радів, що мій брат живий, то побивався через перспективу отримати від татуня на горіхи.

Батько бив довго, а Геньо видужував поволі. Навіть місяць по тому на його чолі височів жовтуватий, налитий кров’ю купол. Хтозна, може, саме тоді все й почалося?