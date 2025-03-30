Чоловік напав на подружжя у Володимир-Волинському надлісництві

У Волинській області невідомий чоловік із вогнепальною зброєю напав на місцевого єгеря та його дружину. Єгер отримав поранення, а його дружина загинула, повідомили у пресслужбі філії ДП «Ліси України» «Поліський лісовий офіс» у неділю, 30 березня.

За даними філії, напад стався ввечері 29 березня, коли подружжя їхало лісом додому у Володимирському районі області. Дорогою єгер побачив підозрілого чоловіка на мотоциклі зі зброєю та вирішив слідкувати за ним.

«Невідомий зі зброєю не впорався з керуванням і впав на дорогу. Єгер зупинився, вийшов з автомобіля, після чого отримав вогнепальне поранення. На допомогу з машини вибігла його дружина. Нападник відкрив вогонь і в її бік», – повідомили у пресслужбі філії «Лісів України».

Від отриманих поранень жінка померла дорогою до лікарні. Стан єгеря стабілізували лікарі.

Наразі правоохоронці розшукують злочинця. У поліції наразі ситуацію не коментували.