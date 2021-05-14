У Львові показують короткометражки Каннського фестивалю
У львівських кінотеатрах можна побачити програму короткометражних фільмів, що входили до офіційного відбору фестивалю-2020.
Нагадаємо, у 2020 році найбільший та найпрестижніший у світі кінофестиваль так і не відбувся через пандемію коронавірусу. Проте восени організатори символічно його таки провели, у не звичному та сильно скороченому форматі. Покази тривали три дні. За перемогу змагались лише короткометражні фільми та фільми з студентської програми Cinefondation, а поза конкурсом показали декілька фільмів основного конкурсу, якого так і не було.
Цього року організатори фестивалю сподіваються (і ми всі разом з ними), що він відкриється так само урочисто, як завжди, 6 липня. А тим часом у Львові з дотриманням усіх санітарних норм можна подивитись вибрані минулорічні короткометражки фестивалю.
Драматичні історії про нещасні сім’ї, зраді і труднощі любові у всіх її проявах, божевільна анімація, комедія від Голлівудського режисера з Уіллом Феррелом в головній ролі тощо.
Нагадаємо, що найкращим короткометражним фільмом був названий «І am afraid to forget your face» Самеха Алаа (Єгипет). У програмі Cinefondation переміг «CatDog» Ашміти Гуна Неожі (Індія).
Програма показу:
- Benjamin, Benny, Ben (Бенджамін, Бені, Бен). Міні-драма про хвилювання молодої людини перед співбесідою на роботу.
- Contraindications (Протипоказання), Cinefondation. Історія про дівчину, яка не може відпустити дорогу людину. Яке рішення вона прийме в результаті?
- Nobody Said I Have To Love You (Ніхто не говорив любити тебе). Погляд на проблеми виховання і спілкування з неслухняною дитиною.
- Blue Fear (Синій Жах). Артхаусна анімація про амазонок, зраді і жіночої солідарності.
- Muralla China (Китайська Стіна). Роздуми про те, як просто або непросто змиритися з неминучим і як продовжувати тримати хвіст пістолетом.
- David (Девід). Комедійна драма від голлівудського режисера з очевидною мораллю: Девіди потребують допомоги.
- The Last Ferry From Grass Island (Останній паром). Історія пронепростий світ найманого вбивці. Вбити, поки останній паром не відчалить ...