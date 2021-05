Організатори сподіваються, що у 2021 році фестиваль відбудеться у звичному форматі

У львівських кінотеатрах можна побачити програму короткометражних фільмів, що входили до офіційного відбору фестивалю-2020.

Нагадаємо, у 2020 році найбільший та найпрестижніший у світі кінофестиваль так і не відбувся через пандемію коронавірусу. Проте восени організатори символічно його таки провели, у не звичному та сильно скороченому форматі. Покази тривали три дні. За перемогу змагались лише короткометражні фільми та фільми з студентської програми Cinefondation, а поза конкурсом показали декілька фільмів основного конкурсу, якого так і не було.

Цього року організатори фестивалю сподіваються (і ми всі разом з ними), що він відкриється так само урочисто, як завжди, 6 липня. А тим часом у Львові з дотриманням усіх санітарних норм можна подивитись вибрані минулорічні короткометражки фестивалю.

Драматичні історії про нещасні сім’ї, зраді і труднощі любові у всіх її проявах, божевільна анімація, комедія від Голлівудського режисера з Уіллом Феррелом в головній ролі тощо.

Нагадаємо, що найкращим короткометражним фільмом був названий «І am afraid to forget your face» Самеха Алаа (Єгипет). У програмі Cinefondation переміг «CatDog» Ашміти Гуна Неожі (Індія).

Програма показу: