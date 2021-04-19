Каннський кінофестиваль пройде з 6 по 17 липня 2021 року

74-й Каннський фестиваль відкриється англомовним фільмом французького режисера Лео Каракса. Інформація про це з’явилась на сайті фестивалю.

Організатори повідомили, що картина «Аннетт» виходить через дев'ять років після попередньої картини французького режисера (останній повнометражний фільм Каракса «Корпорація Святі мотори» був показаний на Каннському фестивалі у 2012 році). Також фільм є першим англомовним проектом Каракса.

Головні ролі у фільмі виконують Маріон Котіяр, Адам Драйвер та Саймон Хелберг. Дія розгортається в сучасному Лос-Анджелесі. За сюжетом комік Генрі та популярна співачка Енн виглядають ідеальною парою. Їх життя змінюється з народженням первістка: маленька Аннетт виявляється містичною дитиною з винятковою долею.

«Аннетт» також стала першим відомим фільмом основного конкурс фестивалю. Головою журі є американський режисер Спайк Лі, який мав очолити фестиваль у 2020. Нагадаємо, у 2020 році фестиваль було скасовано через пандемію Covid-19.

Оголошено, що Каннський кінофестиваль пройде з 6 по 17 липня 2021 року. Його перенесли на липень з традиційного травня. Також, за чутками, організатори розглядають можливість переносу кінофоруму на жовтень.