Ми традиційно зібрали сезонну добірку нових серіалів. Цієї весни це тим більше актуально, що кінотеатри все ще зачинені. Тож дивимося новинки малого екрана аж поки купа довгоочікуваних прем’єр на великому знову відклалась.

Єдиний

The One, прем’єра – 12 березня

Екранізація однойменної книги Джона Маррса. Дослідниця відкриває спосіб пошуку ідеального партнера по ДНК та створює амбітний сервіс по підбору пар. Тепер щоб знайти ідеального партнера, потрібно лише пасмо волосся.

У серіалі фантастичний сюжет та футуристичні мотиви стають тлом для вічних пристрастей та жорстоких вбивств.

Леонардо

Leonardo, прем’єра – 15 березня

Біографічний серіал розповідає, як не важко здогадатись з назви, історію життя геніального Леонардо да Вінчі. Кожен епізод буде розповідати про досягнення митця та вченого у певній галузі мистецтва або науки. Одним з режисерів серіалу став Деніел Персивал («Людина у високому замку»), а одним зі сценаристів – Френк Спотніц («Медічі: Повелителі Флоренції», «Чудові Медічі»). Роль Леонардо да Вінчі виконав Ейдан Тернер, відомий за роллю Кілі в трилогії «Гобіт».

Сокіл та Зимовий Солдат

The Falcon and the Winter Soldier, прем’єра –19 березня

Черговий супергеройський серіал всесвіту Marvel. Супергерой Сокіл (Ентоні Макі) успадкував щит Капітана Америки. Він об'єднує зусилля з перевихованим лиходієм Зимовим Солдатом (Себастьян Стен), щоб в черговий раз здолати терориста Барона Земо (Даніель Брюль).

Після виходу «ВандаВіжен» «Сокіл і Зимовий Солдат» став другим серіалом Marvel на платформі Disney+. Проте у цьому випадку маємо більш традиційну історію про супергероїв. Це видовище не має на меті розширити аудиторію, воно розраховане на шанувальників жанру.

Нерегулярні частини

The Irregulars, прем’єра – 26 березня

Кілька підлітків, які живуть поблизу знаменитої Бейкер-стріт у вікторіанському Лондоні, розслідують дуже дивні справи. А згодом детектив-наркоман Шерлок Голмс присвоює собі усі їх досягнення.

Головні герої не раз з’являлись в оповіданнях Конан Дойла. Вони здобували інформацію для Шерлока Голмса. Тепер автори серіалу виводять їх на перший план. Адже, здається, це чи не єдина тема, яка стосується Голмса, що ще залишилась неопрацьованою у серіалах.

Неймовірні

The Nevers, прем’єра – 11 квітня

І ще одна історія про вікторіанську Англію. Цього разу йтиметься не про підлітків, а про групу молодих жінок, які живуть у притулку для обдарованих особистостей. Вони об'єднують зусилля, щоб здолати ворогів. Серед них і аристократи, і ватажки вуличних банд, і потойбічні істоти. Автором серіалу є Джосс Відон, відомий завдяки проектам «Баффі – винищувачка вампірів», «Ляльковий дім» тощо.

Тату, перестань мене ганьбити!

Dad Stop Embarrassing Me!, прем’єра – 14 квітня

Батько-одинак керує косметичним бізнесом та намагається впоратися з непокірною донькою-тінейджеркою.

Головною принадою серіалу, без сумніву, є участь у ньому володаря «Оскара» за роль Рея Чарлза Джеймі Фокса. Актор наголошував в інтерв’ю, що у роботі над роллю використовував власний досвід стосунків із донькою. Можна вважати, звісно, це рекламним трюком, але ми точно матимемо чудову акторську гру Фокса.

Мейр з Істтауна

The Mare of Easttown, прем’єра – 18 квітня

Події серіалу відбуваються у маленькому провінційному містечку в штаті Пенсільванія, де життя розмірене та спокійне. У цьому тихому місці відбувається жахливе вбивство. Детективу місцевої поліції, не менш спокійної як життя у містечку, Мейр Шихан доводиться вести це незвичне розслідування. А паралельно її особисте життя починає тріщати по усіх швах.

«Мейр з Істтауна» – мінісеріал за участю Кейт Вінслет та Гая Пірса.

Берег москітів

The Mosquito Coast, прем’єра – 30 квітня

Геніальний вчений та батько сімейства (Джастін Теру) розчаровується в сучасному житті у США та вирішує перевезти родину до латиноамериканських джунглів Нікарагуа. Проте чим далі, тим більше дії головного героя стають схожими не на плани змінити життя, а на божевілля.

Цікаво, що автором роману «Берег москітів» є Пол Теру, дядько виконавця головної ролі Джастіна Теру.

До слова, роман уже екранізували у 1986 році, де головні ролі зіграли Гаррісон Форд, Гелен Міррен та Рівер Фенікс. Цікаво порівняти.

Підземна залізниця

The Underground Railroad, прем’єра – 14 травня

Цей мінісеріал зняв володар «Оскара» Баррі Дженкінс (фільм «Місячне світло») за мотивами роману Колсона Вайтхеда (премія Пулітцера 2017 року). Книга та серіал створені у жанрі альтернативної історії, яка, утім, базується на реальній.

В Америці до Громадянської війни існувала мережа підземних тунелів, по якій темношкірих рабів виводили в безпечні місця, їх і називали підземною залізницею.

Однак книга та серіал перетворюють її у реальність: під землею у світі, вигаданому Вайтхедом, проведені справжні рейки. Головна героїня – рабиня Кора, яка втікає з Півдня на Північ цією дорогою.

Критики уже встигли назвати «Підземну залізницю» великим поетичним кіно. Враховуючи попередній досвід Дженкінса, у це нескладно повірити.

Чудовисько має померти

The Beast Must Die, прем’єра – травень 2021 року

Матір оплакує загибель дитини. Вона починає переслідувати чоловіка, який збив її на машині на смерть. Героїня ставить собі за мету вбити злочинця, але ситуація ускладнюється, коли її наміри починають втілюватися в життя без її участі.

«Чудовисько має померти» – британський п’ятисерійний фільм. Він є адаптацією роману Сесіла Дей-Льюїса (батька знаменитого актора Деніела). У головних ролях знімаються Джаред Гарріс («Чорнобиль») та Куш Джумбо («Вбивства за листівками»).

Цей роман у 1974 році екранізував знаменитий француз Клод Шаброль. Конкурувати із класиком буде непросто.