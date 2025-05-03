У суботу, 3 травня, жителька Одещини повідомила про раптову смерть своєї 9-місячної доньки, проте поліцейські з’ясували, що дитину вбили.

Відомо, що вранці 3 травня 43-річна жителька одного з населених пунктів Яськівської громади повідомила в поліцію про смерть 9-місячної доньки. Жінка зазначила, що дитина померла несподівано. Однак, під час слідчих дій поліцейські з’ясували, що мати у стані нервового зриву через плач дівчинки спричинила їй тілесні ушкодження.



«Попередньо, смерть дитини настала внаслідок асфіксії (удушення). Точну причину встановить судово-медична експертиза», – йдеться у повідомленні.

Наразі жінку затримали та повідомили їй про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини. Їй загрожує позбавлення волі на строк до 15-ти років або довічне ув’язнення. Поліцейські назначили ряд експертиз у рамках кримінального провадження.

Нагадаємо, 29 квітня у Рівному біля смітників на вулиці Кулика і Гудачека знайшли мертве немовля. Поліцейські розшукали матір дитини й наразі зʼясовують усі обставини події.