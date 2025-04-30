Вбивство сталося у квартирі на вул. Романчука

Поліцейські затримали 39-річного мешканця Львова за підозрою у вбивстві матері. Тіло 61-річної жінки знайшли у квартирі на вул. Романчука в Личаківському районі міста.

Як повідомили в поліції Львівщини, 28 квітня в квартирі одного з будинків на вул. Романчука у Львові знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Експерти підтвердили, що смерть настала внаслідок тілесних ушкоджень.

Як встановили правоохоронці, до вбивства 61-річної львів’янки причетний її 39-річний син. Його затримали. За даними обласної прокуратури, син завдав матері численні удари в голову та шию гострим предметом, ймовірно, ножем.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років.