Донеччани спробують залишити трофей у себе

У середу, 14 травня, відбудеться фінал Кубка України, в якому донецький «Шахтар» зійдеться з київським «Динамо». Гра на Центральному міському стадіоні «Полісся» у Житомирі розпочнеться о 18:30. Головним арбітром зустрічі буде Балакін М. О. (Київська обл.), а за VAR відповідатиме Шурман Д. Л. (Київська обл.).

Обидві команди розпочали свій виступ у поточному розіграші Кубка України зі стадії 1/8 фіналу. Динамівці на виїзді лише в додатковий час здолали полтавську «Ворсклу» (2:1), а «Шахтар» удома мінімально обіграв луганську «Зорю» (1:0). У чвертьфіналі команди синхронно дотисли «Рух» та «Олександрію» з однаковим рахунком 1:0.

Нарешті, у півфіналі підопічні Олександра Шовковського на виїзді розгромили представника Першої ліги, чернівецьку «Буковину» (4:1), а команда Маріно Пушіча лише в додатковий час схилила шальки терезів на свою користь у протистоянні з «Поліссям» (1:0).

Варто зазначити, що для «Шахтаря» перемога в Кубку України – це фактично остання надія врятувати провальний сезон («гірники» вперше з 1996 року ризикують опуститися нижче другого місця в турнірній таблиці УПЛ). Також у разі здобуття кубкового трофею «Шахтар» гарантує собі участь у Лізі Європи. Якщо ж Кубок України виграє «Динамо», а донецький клуб не стане срібним призером чемпіонату України, то на них чекатиме виступ у Лізі конференцій.

Нагадаємо, «Шахтар» є чинним володарем Кубка України та національним рекордсменом за кількістю перемог – донеччани 14 разів здобували цю нагороду. У доробку «Динамо» 13 таких трофеїв – востаннє вони святкували перемогу в турнірі у 2021 році.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Шахтар». На їхню перемогу дають 2,40, тоді як успіх «Динамо» оцінюють у 3,05. Нічия котирується у 3,40. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,15, тоді як тотал менше 2,5 – 1,75.

Найбільше шансів забити у «Шахтаря» мають Кевін (2,30) та Георгій Судаков (3,00), тоді як в «Динамо» роблять ставку на Владислава Ваната (2,30) та Андрій Ярмоленко (3,00). Серед екзотичних варіантів – хетрики Владислава Кабаєва та Миколи Шапаренка (обидва по 80,00).

Де дивитися фінал Кубка України між «Шахтарем» та «Динамо»

Поєдинок можна переглянути у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV. Також поєдинок буде доступний у всій мережі мовлення, а також на Т2 MEGOGO Спорт.