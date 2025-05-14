Готель на вулиці Дорошенка у Львові

Новий готель на вулиці Дорошенка у Львові – один із найбільш обговорюваних проєктів останніх років. Його водночас називають «пам’яткою архітектури XXI століття» та прикладом суперечливої забудови в історичному центрі. Наразі об’єкт реалізований на 99% і є одним з унікальних та амбітних проєктів, втілених компанією ZFB спільно з командою архітекторів Guess Line Architects.

Про технічні рішення, виклики та унікальність проєкту розповів СЕО компанії ZFB Юрій Рубаха.

Про очікування та реальність

Все почалося з цілком звичного запиту від нашого давнього партнера по бізнесу – Назара Максимця. Він прийшов з ідеєю реалізувати проєкт, який переміг на відкритому архітектурному конкурсі та мав визначити майбутній вигляд і концепцію готелю на вулиці Дорошенка.

CEO компанії ZFB Юрій Рубаха

Переможцем конкурсу стала перспективна команда Guess Line Architects. Нашим завданням було втілити проєкт повністю відповідно до візуальної частини, яку розробили архітектори та обрала архітектурна група на міському конкурсі. Детальніше ознайомившись з об’єктом, будівельною частиною та завданнями від проєктантів, зрозумів, що реалізація цього проєкту цілком можлива. Однак вона вимагає від нас розробки нових інженерних рішень, з якими ми раніше стикалися не часто.

Зокрема, одним із викликів стала розробка спеціальної підсистеми для навішування важких деталей із каменю травертин (товщиною 30 мм), використаного для оздоблення фасаду. Також потрібна була і додаткова страхувальна система, оскільки будівля розташована в першій лінії біля трамвайної зупинки. Через свою вагу та рух старими коліями трамвай створює незначні коливання, що можуть впливати на фасад.

Автор проєкту, архітектор Guess Line Architects Андрій Лесюк

«Над цим проєктом працювала велика команда (зокрема, Андрій Лесюк, Михайло Когут, Христина Пундак). Ми намагалися розробити фасад з урахуванням історичної архітектури Львова, де будівлі часто мають нерівні лінії, що створюють своєрідну ритмічність міського простору. Цей проєкт гармонійно вписується в архітектурний ансамбль і не суперечить іншим спорудам. Деталі фасаду органічно поєднуються з елементами сусідніх будівель, щоб створити ефект делікатної взаємодії. Саме тому нам важливо було, щоб компанія дотримувалась виконання усіх візуальних деталей», – зазначає один з авторів проєкту, архітектор Guess Line Architects Андрій Лесюк.

Про розробку технічних рішень

У нас було відповідальне завдання: реалізувати складний проєкт, що потребував розробки технічних рішень і детальної організації робіт. Важливими були технічні аспекти, які вимагали максимальних зусиль від нашого інженерно-конструкторського відділу. Цим проєктом займався головний конструктор компанії.

Надважливо було спланувати весь процес: логістику та послідовність виконання завдань. Адже підсистема насправді була складна: алюмінієві конструкції, віконні системи максимально приховані у фасаді, щоб зовні виглядала лише кам’яна частина, що прилягає до скла. Таким чином скло було вмонтоване в обойму, сховану всередині фасаду.

У зоні першого комерційного поверху ми також використали унікальну систему склопакетів підвищеної міцності (СПМ). На Заході країни лише наша компанія має сертифікат із використання цієї системи. Ми реалізували вже понад 10 проєктів із її використанням у Львові і за його межами.

Про унікальність проєкту

Однією з ключових особливостей проєкту була увага до візуальних деталей, на чому наполягали наші партнери-архітектори. Згідно з візуалізацією, ми мали дотримуватися всіх вертикально-горизонтальних розрізів. Це вимагало розробки спеціальних рішень по навішуванню кам’яних плит, оскільки один фрагмент міг важити близько 160 кг. Це досить важкий і копіткий процес: великі елементи не можна монтувати швидко, потрібно піднімати і встановлювати їх за допомогою спеціальних механізмів.

«Готель на П. Дорошенка – один із перших вентильованих фасадів у Львові, облицьований травертином. Всі фасади з цього матеріалу в місті (наприклад, у ресторані McDonald’s, на будівлі «Океан» та в сервісному центрі Peugeot) виконані з невеликих плит травертину та змонтовані в інший спосіб: приклеєні до основи з цегли й штукатурки. Ми ж прагнули максимально інтегрувати нову будівлю в середовище вулиці Дорошенка, не порушуючи її парцеляцію. Проєкт мав мати висоту 21-22 метри, з уступом на останньому поверсі. Загалом ми дотрималися всіх вимог конкурсу, виконавши поставлені завдання як в просторовому, так і в об’ємному аспекті. Використання такого натурального матеріалу, як травертин, важливе для збереження автентичності вулиці. Він природно старіє з часом і гарно впишеться в ансамбль старовинних будівель Львова», — зазначає Андрій Лесюк.

Камінь травертин, використаний для облицювання фасаду

Про виклики та перемоги

Ми не могли повністю передбачити всі нюанси роботи під час планування бюджету, послідовності та організації процесів. У реальності все фактично формувалося під час втілення, що призводило до технічних викликів і змушувало нас адаптуватися. До прикладу, роботи мали виконуватися послідовно – згори донизу й справа наліво, а не в хаотичному порядку. Це стало несподіванкою, вплинуло на паралельні процеси та призвело до затримок. Довелося швидко перелаштовуватися, щоб мінімізувати наслідки. Крім того, розташування готелю в центральній частині міста зробило доставку матеріалів та їхнє розвантаження також непростим завданням.

Проте одна з найбільших складностей виникла на початку в реалізації алюмінієвих та скляних конструкцій. Біля об’єкту немає зони для вивантаження матеріалів. Тому скло постачалось окремими партіями, а конструкції одразу подавалися на дах за допомогою спеціальних механізмів. Такі ж моменти були і з камерами, окремі деталі яких важили поза 150 кг. Більшість вантажів доводилось перевантажувати вручну з машини на попередньо підготовлені піраміди та за допомогою декількох механізмів піднімати нагору.

СЕО компанії ZFB Юрій Рубаха

Спочатку ми монтували максимум 3 м2 на день. Якщо все було добре підготовлено – 6-7 м2. Адже кожен фрагмент і підсистема регулювалися по-своєму, залежно від деталей. Складність полягала в тому, що кожен елемент був прив'язаний до іншого. Наприклад, в нашій роботі є питання відкосів, які також залежать від загальної конструкції. Щоб змонтувати певну кількість фрагментів уздовж, вгору чи вниз, потрібно було встановити відповідну кількість відкосів. Важливо було настільки добре розрахувати постачання матеріалів, щоб жодна з партій не простоювала. Десь всередині процесу ми налагодили співпрацю так, щоб нову партію не відвантажували, доки не завершували попередню. У такий спосіб фасад просувався рівномірно та циклічно.

Які ще були складнощі? Планування термінів проєкту, який дещо затягувався. Великоформатні елементи виготовлялися не на об'єкті, а на виробничих потужностях. Підрядна компанія, що постачала травертин, виготовляла його відповідно до заданих нами розмірів, а на об’єкті ми вже виконували монтажно-підготовчі процеси. Взимку роботи не припинялися, але суттєво сповільнювалися через температурні режими. Через це ми не могли дотримуватися встановленого графіку робіт і тому деякі етапи довелося відтерміновувати.

Про співпрацю з Guess Line Architects

При формуванні концепції проєкту ми провели дуже багато часу в контактних зустрічах з архітекторами. Спільно пропрацьовували всі необхідні рішення. Андрій Лесюк та його команда глибоко занурилися у технічну розробку проєктної документації, а також у пошук інноваційних рішень. Вони брали активну участь на кожному етапі, ретельно працювали над тим, щоб втілити своє бачення в життя. Часто наполягали на своєму, навіть коли це було складніше реалізувати або не передбачено бюджетом. Однак, вважаю, що колеги діяли правильно – відстояли виконання усіх запроєктованих моментів, що в результаті значно вплинуло на загальний вигляд. Їхнє основне досягнення та успіх – результат, який ми зараз маємо.

Всі розуміли складність проєкту, але архітектори – це люди, які відстоювали і наполягали на реалізації відповідно до їхнього початкового візуального бачення.

«Ми провели детальний аналіз ринку і майже всі компанії в Україні відмовлялися працювати з плитами такого розміру і пропонували ділити їх на менші частини, що суперечить початковій концепції проєкту. Виконати таку задачу, як виявилося, можуть одиниці, адже кожна плита важить понад 150 кг і це серйозний виклик. ZFB знайшли рішення, яке дозволило реалізувати задум без компромісів в якості та естетиці. Ми на всі 100% задоволені результатом та співпрацею з компанією ZFB», – розповів Андрій Лесюк.

Про ринок фасадних технологій в Україні

За останні п’ять років архітектура міста у фасадних ідеях та реалізації кардинально змінилася в кращу сторону. Як гравець ринку, хочу віддати належне нашій львівській архітектурі, адже сьогодні проєктні архітектурні групи мають можливість реалізовувати справді сміливі і круті рішення. Хочу подякувати і замовникам, які в такий важкий період розуміють концептуальний підхід архітектури і втілюють амбітні проєкти. Для нас, як виконавців, погляд архітектора на реалізацію є основним напрямком, що потрібно зберігати.

Сьогодні ми спостерігаємо архітектурні рішення, що дійсно претендують на світове визнання. На жаль, активне будівництво у Львові розпочалось лише 15 років тому і тоді ще не було можливості втілювати подібні ідеї. Зараз вільних місць для зведення естетично довершених об’єктів стає дедалі менше, тому в умовах конкуренції кожен прагне будувати якнайкраще. Ми спостерігаємо динамічний розвиток таких проєктів не лише в Європі, а й світі загалом. Тому важливо рухатися вперед і не зупинятись.

Про конструктивну критику і не дуже

Критика – це завжди позитивний момент. Вона розкриває світогляд людей, які проживають у місті і щодня бачать об’єкт. Цікаво читати коментарі, якими б вони не були. Але варто розуміти, що перед початком проєкту провели конкурс. Відтак перемогла група архітекторів, яку визнали всі члени журі. Власне, ці люди обізнані в архітектурі та мають певний вплив. Тому ніхто краще за них не може сказати, використані правильні фасадні рішення чи ні.

Для нас, як для інсталяторів, готель на вул. П. Дорошенка – це дуже цінний проєкт, який нам справді подобається. Ми мали багато позитивних відгуків, які стимулювали нас до його реалізації. І я вважаю, що потрібен час, аби він прижився серед містян, гостей Львова та усіх, хто відстежує тенденції архітектури.

Довідка

ZFB – одна з топових українських компаній, що спеціалізується на розробці та виготовленні вентильованих фасадів та алюмінієвих конструкцій під ключ. Працює на ринку понад 17 років. Має власне виробництво, яке постійно модернізується та масштабується, а також унікальний на ринку шоурум. Впродовж своєї діяльності компанія реалізувала сотні проєктів різної складності та масштабу. У портфелі послуг також – виготовлення протипожежних алюмінієвих конструкцій.