Зелені брами Львова: де можна оглянути відреставровані
Чому відновлені брами найчастіше мають зелений відтінок
Бюро спадщини Львова пояснило, чому відреставровані брами в історичних будинках середмістя зазвичай фарбують у зелений колір. Фарба, яка була на дверях до відновлення, переважно не автентичного відтінку, тому майстри, працюючи на реставрацією, шукають залишки первісного кольору і підбирають аналогічний. Часто такі будинки належать до стилю сецесії, архітектори якої любили використовувати палітру природи.
Під час реставраційних робіт фахівці проводять детальні дослідження шарів фарби для визначення первинного кольору брам. У багатьох випадках вони з’ясовують, що оригінальні відтінки були сірими, оливковими або зеленими.
«Це не випадково: наприкінці XIX – на початку XX століття ці кольори були популярними в архітектурному оздобленні Львова. Багато з металевих брам у Львові виконані в стилі сецесії, який вирізняється використанням рослинних орнаментів – саме тому для них часто обирали зелений колір, що підкреслював зв’язок з природою», – пояснили у Бюро спадщини.
Використання таких кольорів фахівці пояснюють кількома факторами:
- Практичність. Сірі та оливкові відтінки менше вигорали на сонці та були менш маркими. Це було зручно для міста.
- Естетика епохи. Такі кольори гармонійно поєднувалися з фасадами будинків у стилях історизму, неоренесансу та сецесії, які були поширені у Львові в той час.
- Доступність матеріалів. Фарби відповідних відтінків були доступними та популярними серед майстрів того періоду.
Де у Львові можна оглянути відреставровані брами зелених відтінків:
- вул. Якова Остряниці, 12,
- вул. Костя Левицького, 16,
- вул. Глибока, 10,
- вул. Івана Франка, 3,
- вул. Хорватська, 3,
- вул. Івана Левинського, 1,
- вул. Шота Руставелі, 34а,
- вул. Степана Бандери, 4,
- вул. Дмитро Вітовського, 10,
- вул. Личаківська, 34,
- вул. Личаківська, 165.
У Львові триває програма реставрації історичних брам, яку ЛКП «Бюро спадщини» втілює за підтримки міжнародних партнерів. Історичним брамам повертають автентичний вигляд, в тому числі і первісний колір, а також відтворюють втрачені елементи.