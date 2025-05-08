Архітектура сецесії активно використовувала відтінки природи

Бюро спадщини Львова пояснило, чому відреставровані брами в історичних будинках середмістя зазвичай фарбують у зелений колір. Фарба, яка була на дверях до відновлення, переважно не автентичного відтінку, тому майстри, працюючи на реставрацією, шукають залишки первісного кольору і підбирають аналогічний. Часто такі будинки належать до стилю сецесії, архітектори якої любили використовувати палітру природи.

Під час реставраційних робіт фахівці проводять детальні дослідження шарів фарби для визначення первинного кольору брам. У багатьох випадках вони з’ясовують, що оригінальні відтінки були сірими, оливковими або зеленими.

«Це не випадково: наприкінці XIX – на початку XX століття ці кольори були популярними в архітектурному оздобленні Львова.​ Багато з металевих брам у Львові виконані в стилі сецесії, який вирізняється використанням рослинних орнаментів – саме тому для них часто обирали зелений колір, що підкреслював зв’язок з природою», – пояснили у Бюро спадщини.

Використання таких кольорів фахівці пояснюють кількома факторами:

Практичність. Сірі та оливкові відтінки менше вигорали на сонці та були менш маркими. Це було зручно для міста.​ Естетика епохи. Такі кольори гармонійно поєднувалися з фасадами будинків у стилях історизму, неоренесансу та сецесії, які були поширені у Львові в той час.​ Доступність матеріалів. Фарби відповідних відтінків були доступними та популярними серед майстрів того періоду.​

Де у Львові можна оглянути відреставровані брами зелених відтінків:

вул. Якова Остряниці, 12,

вул. Костя Левицького, 16,

вул. Глибока, 10,

вул. Івана Франка, 3,

вул. Хорватська, 3,

вул. Івана Левинського, 1,

вул. Шота Руставелі, 34а,

вул. Степана Бандери, 4,

вул. Дмитро Вітовського, 10,

вул. Личаківська, 34,

вул. Личаківська, 165.

У Львові триває програма реставрації історичних брам, яку ЛКП «Бюро спадщини» втілює за підтримки міжнародних партнерів. Історичним брамам повертають автентичний вигляд, в тому числі і первісний колір, а також відтворюють втрачені елементи.