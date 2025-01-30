У центрі Львова відреставрували історичну дубову браму, яка близько десяти років лежала у підвалі. Йдеться про будинок на вул. Івана Франка, 3 (вхід з вулиці Богомольця). Роботи тривали кілька місяців, їх виконали в межах міської програми співфінансування за підтримки ЛКП «Бюро спадщини» та німецького фонду Ебергарда Шьока.

Тривалий час ця унікальна брама, заввишки понад чотири метри, вважалася втраченою. Вона лежала у підвалі будинку роками – в темряві та вологих умовах. Браму відновлювали в межах міської програми співфінансування. Крамниця, яка працює в цьому будинку, активно підтримала ініціативу.

«На цю програму подалася сусідка, яка зараз тут не живе. Всі знали, що ця стара брама в підвалі. Всі сусіди, коли ми казали, що хочемо її відновити і є така програма, були шоковані. Бо вважали, що вона згнила і її не можна відновити. Коли ми сюди заселилися тут була металева решітка з жахливим замком, який завжди ламався», – засновниця крамниці-галереї «Щось цікаве» Роксолана Худоба.

Деревні полотна були сильно пошкоджені, вкриті численними шарами фарби, а сама конструкція ще й забита старим радянським паркетом. Реставратори виконали комплексне відновлення. Роботи розпочали наприкінці вересня 2024 року.

«Найважливіше було вертикальні обв'язувальні стійки й нижні, з вертикальними була найбільша проблема, бо тяжко було знайти дуб довжиною 3,20 м і з великим січенням. Також ми відтворили автентичний колір, шарів фарби на цій брамі було дуже багато, що ця клямка недокінця читалася. Також ми відновили всю фурнітуру з тильної сторони, яка теж залита була фарбою. Найголовніше – ми відновили геометрію цієї брами. Брама була перекошена», – розповів архітектор ЛКП «Бюро спадщини» Ярослав Столярчук.

Також замінили віконниці зверху. Вартість реставрації – близько 120 тис. грн. Завдяки програмі співфінансування 70% вартості сплатило місто завдяки коштам німецького фонду Ебергарда Шьока, решту – дали крамниця і мешканці. Подаватися на програму можуть усі охочі львів'яни, які проживають у будинках історичного ареалу міста.

«Потрібно з 1 до 15 вересня подати заяву через ЦНАП. До неї потрібно додати або технічні паспорти, якщо йдеться про приватне помешкання щодо реставрації вікон або поверхові плани, якщо мова йде про ті частинки, які є в спільному користуванні, тобто, це вхідні двері, двері тамбурні та вікна спільних сходових кліток. Така заявка розглядається, якщо все належно подано, то вона включається до черги. Стан черги можна розглядати самостійно через вкладку “Співфінансування” на сайті “Бюро спадщини”», – пояснила директорка ЛКП «Бюро спадщини у Львові» Стефанія Топилко.

За перший місяць цього року у Львові вже встановили три відреставровані брами. Дізнатися, як стати учасником програми, можна на сайті Бюро спадщини в розділі «Співфінансування».