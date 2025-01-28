Хаб зайняв приміщення на двох поверхах кам'яниці на Князя Романа, 6

У вівторок, 28 січня, у Львові презентували перший в Україні культурний хаб ЮНЕСКО. Відреставроване приміщення в історичній кам’яниці в центрі Львова буде багатофункційним простором для культурних подій. Хаб відкрили за фінансової підтримки Іспанії.

На відкритті хабу генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле відзначила особливу роль Львова.

«Це креативне місто, тому що воно є частиною нашої глобальної мережі, яка об’єднує креативність та творчість з усього світу. А також навчальне, тому що освіта повністю пов’язана з тим, що ми робимо в культурі. Місто спирається на неймовірну історію, його академічні традиції, позначені ключовими мислителями, філософами, відомими письменниками від Франка і Йозефа Рота до Вікторії Амеліної. Цей хаб – більше, ніж центр, це не музей, він створений для людей, які можуть скористатися ним. Дати дім культурі, освіті – це майбутнє», – наголосила Одрі Азуле.

Голова ЛОВА Максим Козицький, гендиректорка ЮНЕСКО Одрі Азуле, міністр закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено, міністри культури Микола Точицький і закордонних справ Андрій Сибіга, мер Львова Андрій Садовий (фото ЛМР)

У культурному хабі площею понад 400 м2 організовуватимуть зустрічі, навчання, воркшопи для митців, конференції та виставки. На першому поверсі буде муніципальна бібліотека-цукерня з окремим входом з вулиці Нижанківського. На другому – рецепція, кімнати для коворкінгу, експозиційний зал, мультимедійна студія для аудіо- та відеозапису. Для подій із соціальною складовою приміщення та мультимедійне обладнання надаватимуть безкоштовно.

«У житті є три речі, які можна втратити назавжди, – життя, природу, історичну спадщину. І ми це розуміємо, як ніхто, в час війни, тому що агресор хоче нас знищити. І нас фізично, і нашу культуру, і нашу природу. І сьогоднішнє відкриття хабу ЮНЕСКО – це великий посил від всього цивілізованого світу, що ми є разом. Наша культура – це той міст, який об’єднує країни і міста», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Фото ZAXID.NET з відкриття хабу

Авторка проєкту дизайнерка Оксана Шумелда наголошує, що під час відновлення інтер’єру найважливішим було зберегти історію, культуру і спадщину. Цей простір багатофункційний, має вхід і з головного входу і з вул. Нижанківського, з інклюзивним доступом і ліфтом.

«Це була велика відповідальність відновити занедбану будівлю і надати їй життя. Ми тут працювали, як на розкопках. Стеля була під армстронгом [конструкції плит для підвісних стель – ред.], стіни – зашиті гіпсокартоном, все зафарбоване. Ми почали знімати і знайшли ці чудові стелі, колони. Підлога була знищена, ми її зробили аналогічну за взірцем, який знайшли на верхніх поверхах будинку», – розповіла ZAXID.NET Оксана Шумелда.

Неоготичний будинок на вул. Князя Романа, 6 збудували у 1912 році. Вже у 1930-і роки, коли тут почало працювати радіо, приміщення перебудували. Реставраторка Ірина Гірна розповіла, що воно оформлене у суміші трьох стилів – неоготики, ар деко і сецесії. На стінах були стюки – імітація під мармур кольору слонової кістки, але в дуже поганому стані. Тому відновили лише автентичний колір, відреставрували стіни, ліпнину. Там оригінальна неоготична стеля, мармурові панелі на стінах з декорованим золотим орнаментом винограду. Вікна, двері, брами і батареї також оригінальні.

Фото ZAXID.NET відновленого інтер’єру

«Кожен фрагмент детально очистили, правильно відреставрували. Тут було багато доповнень, гіпсокартону. Це спричинило багато руйнувань. У деяких приміщеннях були три шари олійної фарби, ми їх знімали, щоб не пошкодити автентичне малювання і ліпнину. Реставратори відновлювали аварійні фрагменти стін, важливо було зберегти первісний колір», – розповіла ZAXID.NET Ірина Гірна.

На першому поверсі фахівці знайшли кілька цікавих неоготичних розписів. На початку XX ст. там працювали крамнички, кожна мала розписані стіни. У під’їзді також був цікавий декор – благородні тиньки, притаманні початку XX ст. Інтер’єр зберегли в тому стані, який тут був до радянського періоду.

Нагадаємо, на відновлення приміщення на першому та другому поверхах будинку на вул. Князя Романа, 6 іспанські донори виділили 1,7 млн євро.