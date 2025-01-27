Вітраж до і після реставрації

У Львові завершили реставрацію унікального вітража, який прикрашає будинок на вулиці Коновальця, 11б. Кам’яниця є пам’яткою архітектури місцевого значення, а вітраж на стелі холу виконує функцію світлового ліхтаря. Про це повідомили у Бюро спадщини Львова.

На реставрацію вітражного ліхтаря зібрали гроші самі мешканці будинку. Відновленням вітража займалася львівська реставраторка Марія Шумська-Барвінок. Майстриня зберегла значну частину оригінальних кольорових скелець, а втрачені елементи відтворила так, щоб не порушувати первісний задум архітектора.

Вигляд вітража після реставрації

«У роботі особливо цінно, коли ми можемо “читати” задум архітектора через такі елементи, як вітражі. Наше завдання полягало не лише в тому, щоб відновити втрачене, а й передати атмосферу тієї епохи. Мені приємно бачити, що цей ліхтар став не лише функціональним елементом, а й символом любові мешканців до своєї історії», – поділилася реставраторка Марія Шумська-Барвінок.

Металеву основу ліхтаря очистили від корозії, видалили шари старої фарби та покрили захисним шаром. Крім того, додали сучасне підсвічування. Увечері ліхтар створює затишну атмосферу й прикрашає інтер’єр будинку.

Марії Шумській-Барвінок допомагали ветерани

До реставраційних робіт залучили ветеранів, для яких це стало важливою частиною адаптації до мирного життя. Їхній професіоналізм і майстерність суттєво допомогли втілити задум.

Будинок у стилі раціональної сецесії звели у 1911 році

Будинок на вулиці Коновальця збудували у 1911 році за проєктом Генрика Орлеана. Це зразок раціональної сецесії. Його фасад і інтер’єр вирізняються багатим декором. Реставрація світлового ліхтаря стала вдалим прикладом об’єднаних зусиль мешканців, фахівців і влади.