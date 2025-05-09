Фрагмент панно «Збір винограду» 1979 року

У Львові демонтують панно «Збір винограду» на будівлі колишнього заводу «Укрвино», що на Погулянці. Його відреставрують і експонуватимуть на території Jam Factory Art Center на Підзамчі. Цю ідею планують втілити до кінця року.

«На основі проведених досліджень, що включали оцінку фізико-механічного стану основи, керамічного черепка, глазурі, в’яжучого та основи муру, розроблено комплексний план збереження твору монументального мистецтва. Проєкт передбачає проведення повного циклу консерваційно-реставраційних робіт, включаючи демонтаж і трансфер панно на нову стабільну основу на території Jam Factory», – повідомили 9 травня у реставраційній майстерні Karp Restorer.

Станом на сьогодні будівлі заводу в аварійному стані, значна частина конструкцій зруйнована, а керамічне панно зазнало численних ушкоджень. Як уточнив ZAXID.NET керівник майстерні Василь Карпів, їхня фірма проведе трансфер керамічної плитки панно, законсервує і заново змонтує на території мистецького центру, що свого часу теж був заводом з переробки овочів та фруктів.

Загальний вигляд панно (фото Karp Restorer)

Панно створили у 1979 році Григорій Кічула та Ярослав Шеремета. Його розмістили на стіні адмінбудівлі винзаводу на вул. Погулянка, 26-а. Завод відкрили у радянські часи на місці пивоварні.

Як розповіли реставратори, панно виконане з глазурованих кахель у техніці високотемпературного випалу. На зображенні – алегорична сцена збору врожаю та виноробства в стилі радянського декоративного мистецтва 1970-х років. Воно складається з 624 глянцевих глазурованих керамічних кахель прямокутної форми розміром приблизно 22 × 21,7 см. Приблизна площа – понад 30 м².

Стан панно (фото Karp Restorer)

Під час обстеження будівлі фахівці з’ясували, що несуча конструкція споруди в аварійному стані. Панно також має багато втрат та пошкоджень. Стан об’єкта вимагає негайного реставраційного втручання. Збереження панно без втрати його цілісності неможливе, підсумували дослідники.

Історія місцевості

У XVII столітті на цій території були заміські лани, які належали бурмістру Яну Аттельмаєру. У 1810 році частину земель придбав адвокат Франциск Венглінський, який заснував маєток «Погулянка». Там впорядкували паркові насадження, проклали стежки, очистили водойми, що зробило Погулянку популярним місцем відпочинку для мешканців Львова. Там відкрили цукерні та ресторації, зокрема у стилі німецьких пивних садів, на ставках можна було поплавати човнами, а місцевість почали називати «Львівською Швейцарією».

Пивний сад на Погулянці (літографія А.Ланге 1823 року)

Новий власник Погулянки підприємець Йоганн Кляйн у 1848 році розпочав новий етап господарського використання території. На місці осушеного ставка він спорудив пивоварню, поруч відкрили ресторан та цукерню Майсона, яка пізніше трансформувалася у фабрику штучного льоду. На межі XIX-XX століть ці заклади закрили.

Етикетка популярної продукції броварні Кляйна на Погулянці

Радянська влада у 1948 році там збудувала промислове підприємство – завод «Укрвино», де виробляли алкогольні напої, зокрема вермут «Квіти Погулянки». У 1990-х роках підприємство стало неприбутковим і занепало. Руїни промислової споруди продали, але міськрада зобов’язала власників зберегти декоративне панно на фасаді колишньої адміністративної будівлі заводу, що є одним з небагатьох вцілілих артефактів. Територію колишнього винзаводу забудують житлом, спортивно-відпочинковим комплексом та апарт-готелем.