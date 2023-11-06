Йдеться про забудову території колишнього винзаводу на вул. Погулянка, 26-26а

У Львові обрали проект найкращий розвитку території в районі парку Погулянка. Переможцем архітектурного конкурсу стала концепція львівського бюро «Симетрія». Територію колишнього винзаводу пропонують забудувати житлом, спортивно-відпочинковим комплексом та апарт-готелем. Нерухомість на територірії заводу належить створеній два місяці тому компанії колишнього головного податківця Львівщини Ореста Вітика, пов’язаного з будівельною компанією Auroom.

Територія проектування охоплює територію колишнього винзаводу загальною площею 4,67 га на вул. Погулянка, 26-26а. На початку ХІХ ст. на цій території був маєток адвоката Франциска Венґлінського. Згодом маєток придбали ресторатор Йоган Дістль та пивовар Йоган Кляйн. За радянських часів маєток перетворили на завод із розливу вина «Укрвино». Винзавод припинив роботу у 1999 році, а у 2017 році на території виникла масштабна пожежа, що знищила значну частину майна. З того часу територія винзаводу була занедбаною.

Нинішній стан будівлі винзаводу на Погулянці

В останні роки власником майна винзаводу було ДП «Львівське агроторгове підприємство». У 2017 році депутати Львівської міської ради зверталися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та міністра аграрної політики Тараса Кутового з проханням передати зруйновані приміщення заводу у власність громади Львова, однак це звернення залишилось без відповіді. У липні 2019 року Господарський суд Львівської області визнав «Львівське агроторгове підприємство» банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру.

На початку серпня стало відомо, що майно компанії продадуть на аукціоні у Дніпрі. Тоді мерія попередила потенційних покупців про аферу, адже виставлена на аукціон нерухомість перебувала під арештом, крім цього на одній зі стін заводу було керамічне панно «Збір винограду» 1972 року авторства відомих львівських художників Григорія Кічули та Ярослава Шеремети. Втім у вересні 2019 року винзавод таки продали з аукціону за 6,6 млн грн. Новим власником стала маловідома фірма з Дніпра, що майже одразу внесла нерухомість до статутного капіталу нової фірми зі схожою назвою – «Сі Ейч Констракшн» і майже відразу передали його у заставу під 6 млн позики компанії «Санта Марія Інвест Інк.», що базується в США. Власником компанії тоді був Роман Яцик – львівський священик, керівник парафії УГКЦ у селі Кротошин.

Згодом міська рада на замовлення власників майна винзаводу оголосила міжнародний архітектурний конкурс на найкраще впорядкування цієї території. Архітектурний конкурс відбувся 4 листопада. Журі обрало переможцем конкурсу концепцію львівської компанії «Симетрія» архітекторів Миколи та Олени Рибенчуків, Катерини та Назара Шклянків, Євгенії Петрич, Марії Москалюк, Олександра Ограновича та Марії Засадної.

Візуалізація забудови, проект студії «Симетрія»

За концепцією, на території колишнього винзаводу передбачене будівництво житла з дитсадком, а також спортивно-відпочинковий комплекс зі збереженням наявних елементів колишньої броварні, зокрема головного фасаду, пивниць із бочковими склепіннями. Крім житла, на території побудують апарт-готель, а під усією територією забудови облаштують підземний паркінг.



Територія житлової забудови і дитячого садка передбачена повністю пішохідною. Головна алея, що з’єднує внутрішні подвір’я будинків запроектована з можливістю доступу спецтехніки до будівель, а велоджоріжки і пішохідні міжквартальні доріжки переплітатимуться зі стежками лісопарку Погулянки.

Зазначимо, що за даними реєстру речових прав на нерухоме майно, з серпня 2023 року будівлі колишнього винзаводу належать ТОВ «Аттельмаєр-Інвест», що була замовником організації архітектурного конкурсу. Компанія зареєстрована лише два місяці тому та належить колишньому головному податківцю Львівщини Оресту Вітику та львівському підприємцю Андрію Солтису. Оресту Вітику також належить фірма з орбіти великої львівської будівельної компанії Auroom – «Аурум Тауер». Невеликі частки в компанії мають також інші власники Auroom Андрій Криницький та Андрій Угрин.