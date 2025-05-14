Зеленський наголосив на необхідності зовнішніх посередників для контролю за виконанням домовленостей

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним Україна має вийти із політичною перемогою – припиненням вогню та обміном всіх полонених. Про це він сказав в інтерв’ю французькій газеті Liberation, передає «Українська правда».

За словами президента, наразі Україна та Росія неспроможні дійти згоди щодо всього, однак ймовірна зустріч з Путіним у Туреччині не може бути чисто символічною.

«Якщо я зустрінуся з ним (Путіним), ми повинні вийти з політичною перемогою – припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що росіяни та українці не довірятимуть одне одному, і для виконання будь-яких домовленостей будуть потрібні зовнішні посередники. У розмові з журналістами Володимир Зеленський згадав США як можливого гаранта механізму контролю.

Український президент також переконаний, що присутність президента США Дональда Трампа на зустрічі в Туреччині може заохотити російського диктатора прилетіти.

«Якщо Путін не приїде, це виглядатиме для нього як повна поразка», – заявив Володимир Зеленський.

Відповідаючи на питання про можливу тривалість війни, Зеленський сказав: «Ніхто не знає, як довго вона триватиме. Але не десять років. Україна не витримає... Це дорого обходиться всім, і не лише друзям, а й ворогам».

Нагадаємо, 13 травня Володимир Зеленський повідомив, що у четвер, 15 травня, у нього запланована зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він також зазначив, що готовий прибути у будь-яке місто Туреччини для прямих переговорів з російським лідером Владіміром Путіним, якщо той все ж прибуде.

За даними агентства Reuters, на перемовини України та Росії в Туреччині у четвер, 15 травня, прибудуть двоє спецпредставників Дональда Трампа – Стів Віткофф та Кіт Келлог. Що стосується самого Трампа, то його присутність на переговорах наразі під питанням. У коментарі CNN чиновник адміністрації Трампа сказав, що участь президента «значною мірою» залежить від того, чи прибуде до Туреччини Путін.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю французькому Le Monde зазначив, якщо Путін відмовиться від зустрічі в Туреччині, це буде чітким сигналом, що «Москва не хоче миру й не готова до серйозних переговорів». Також, за його словами, США та Європа мають накласти санкції на енергетичний й фінансовий сектори РФ.

Росію на перемовинах у Туреччині представлятиме міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і помічник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков. Участь самого російського диктатора малоймовірна, писав The Washington Post.