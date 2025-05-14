Науковці розшифрували напис на давній скульптурі

Працівники Національного природного парку «Північне Поділля» виявили фрагмент 115-річного памʼятника – придорожньої скульптури, яку свого часу встановили біля села Пониква Золочівського району на Львівщині.

Нині – це урочище «Видра», поруч з природоохоронною ділянкою. Працівники НПП прокладають у цій місцевості новий туристичний маршрут «Пташина слобода».

«Обстежуючи окремі ділянки запроєктованого туристичного маршруту, неодноразово бачили прямокутної форми камінь. Склалося так, що до нього ніхто не придивлявся й не зауважував, що на одній із граней значиться якийсь напис – заледве виднілося декілька букв старослов’янського алфавіту на ньому», – пишуть на сторінці парку.

Працівники вирішили розкопати та дослідити цей артефакт. Із тексту на камені вдалося прочитати: «СІА ЖЕРТВА НА ХВАЛУ БОЖУ. ЗБОДУВАВЪ КОНДРАТЪ І ТЕОДОЗІА ЩУДЛЮКИ. МАКСИМ І ЮСТИНА БАТЕНЧУКИ. Р. 1910».

Розшифрований напис на давньому постаменті (фото НПП)

Після розмови зі старожилами з сусідніх сіл вдалося зʼясувати, що колись там проживали люди із зазначеними прізвищами. Серед них були Кіндрат, Максим і Юстина. Лише про Теодозію поки нічого не відомо.

«До речі, тут, в урочищі “Видра” й понині є ще три безлюдних обійстя. А ще, як стало відомо, до Першої світової війни на цьому хуторі була корчма. А фігура, залишки якої розкопали, схоже, стояла в центрі хутора, на роздоріжжі», – розповідають в нацпарку.

Краєвиди на туристичному маршруті «Пташина слобода» (фото НПП «Північне Поділля»)

Більше про цю місцевість розповідають гіди-провідники НПП «Північне Поділля» під час краєзнавчих мандрівок краєзнавчо-орнітологічним туристичним шляхом «Пташина слобода». Це новий піший туристичний маршрут, який пролягає через гідрологічний заказник «Пониківський» та урочище «Видра». На маршруті мандрівники матимуть нагоду любуватися не лише водоплавними птахами серед яких білі лебеді, чайки озерні, лиски, але й побачити хижих птахів. З іншими маршрутами НПП «Північне Поділля» можна ознайомитися тут.