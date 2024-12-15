Правоохоронці затримали чоловіка, який пошкодив прапори України та фото загиблих військових на Майдані Незалежності

Київські поліцейські затримали чоловіка, який в ніч на 15 грудня пошкодив прапори України та фотографії загиблих військових на Майдані Незалежності. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Вранці неділі, 15 грудня, до правоохоронців звернулася жінка, яка розповіла, що виявила на Майдані Незалежності пошкоджені прапори України та фото загиблих військових, які встановлюють для вшанування.

Поліцейським вдалося встановити особу порушника та розшукати його. Зловмисником виявився 36-річний чоловік з Сумської області.

«Чоловіка затримав наряд патрульної поліції. Порушник перебував у збудженому стані та після огляду лікарів його госпіталізували до спеціалізованого медичного закладу», – повідомили у Нацполіції.

Правову кваліфікацію діям чоловіка правоохоронці нададуть пізніше.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 20 червня, у Києві жінка пошкодила могили загиблих військових Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла, Андрія «Джуса» Пільщикова та Павла Петриченка. Того ж дня правоохоронці затримали жінку та оголосили їй підозру у нарузі над могилою (ч. 3 ст. 297 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.