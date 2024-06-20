Жінка пошкодила могили українських військових

В ніч на четвер, 20 червня, у Києві вандали пошкодили могили загиблих військових Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла, Андрія «Джуса» Пільщикова та Павла Петриченка. Про це повідомила волонтерка та офіцерка Збройних сил України Аліна Михайлова. Згодом у Київській міській прокуратурі уточнили, що наругу над могилами скоїла жінка.

«На могилах загиблих воїнів “Да Вінчі”, “Джуса”, Петриченка сьогодні вночі зробили розгром. Сім’ї та друзі це відновлять. А ось вам, хто це зробив, – буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного», – написала Аліна Михайлова.

Аліна Михайлова у соцмережі Х опублікувала відео, на якому видно, що жінка пошкодила портрети військових, розмалювалатпрапори та побила лампадки біля могил.

За словами Аліни Михайлової, на місце події прибула поліція.

«Зйомки (з камери спостереження, – ред.) вилучені й будуть проводитися слідчі дії. Переставляти, прибирати речі не дозволено поки що, тож прошу вас не спішити їхати та наводити лад на могилах. Дякую за підтримку», – повідомила Аліна Михайлова.

Дмитро Коцюбайло, Андрій Пільщиков та Павло Петриченко поховані на Аскольдовій могилі в Києві. Раніше з могили Андрія «Джуса» Пільщикова двічі викрадали шеврони, залишені побратимами.

Доповнено. Київська міська прокуратура розпочала розслідування за фактом наруги над могилами захисників України (ч. 2 ст. 297 КК України). Дослідивши записи з камери спостереження правоохоронці встановили, що могили військових пошкодила жінка. Наразі слідчі встановлюють її особу. Жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Довідково. Український пілот Андрій Пільщиков із позивним «Джус» загинув у віці 30 років 25 серпня 2023 року у авіакатастрофі біля Житомира. Під час виконання бойового завдання зіштовхнулися два літаки L-39. Тоді окрім «Джуса» загинули ще два українських пілоти.

Дмитро Коцюбайло із позивним «Да Вінчі» загинув у віці 27 років 7 березня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він був командиром батальйону «Вовки Да Вінчі». У 2021 році Дмитру Коцюбайлу присвоїли звання Героя України та вручили орден «Золота Зірка». Чоловік став наймолодшим командиром та першим добровольцем, якому присвоїли це звання прижиттєво.

Павло Петриченко служив сержантом 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Окрім того, чоловік був активістом та волонтером. Зокрема, наприкінці березня 2024 року він надав розголосу проблемі гральної залежності серед військовослужбовців. Військовий став автором петиції, у якій закликав президента Володимира Зеленського заборонити азартні ігри та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців на час дії воєнного стану. Чоловік загинув 25 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.