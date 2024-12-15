Францію накрив циклон «Чідо»

Заморські території Франції накрив циклон «Чідо». За офіційними даними, внаслідок негоди загинули 14 людей. Проте, за словами влади, справжня кількість загиблих може сягати кількох сотень. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters.

Циклон «Чідо» накрив французький заморський департамент Майотта в Індійському океані в ніч на неділю, 15 листопада. Синоптики запевняють, що це найсильніший шторм на французькому архіпелазі за останні 90 років. Швидкість вітру сягала 200 км\год, шторм зруйнував житлові та урядові будівлі, а також лікарню.

За офіційними даними, внаслідок шторму загинуло 14 людей, однак, за словами місцевого чиновника, точну кількість загиблих наразі сказати неможливо. Він вважає, що негода могла забрати кілька сотень життів.

«Буде важко встановити всіх жертв і точну цифру визначити на даному етапі неможливо [...] Я думаю, що їх точно буде кілька сотень, можливо, ми дійдемо до тисячі, навіть до кількох тисяч», – цитує Reuters місцевого чиновника Франсуа-Ксав'є Б'євіль.

Як зазначає Reuters, департамент Майотта – мусульманське поселення. Там проживають близько 100 тис. мігрантів без документів, а 77% населення живуть за межею бідності. Крім того, через негоду виникла проблема з постачанням їжі та питної води.

Президент Франції Емманюель Макрон у суботу, 14 грудня, заявив, що уважно стежить за ситуацією, та запевнив, що країна підтримає Майотту: «Майотта, вся країна на вашому боці. Дякую державним службам, мобілізованим рятувальникам та силовикам».

Нагадаємо, наприкінці жовтня негода спричинила масштабні повені в іспанському регіоні Валенсія. Внаслідок затоплень загинули щонайменше 217 людей.