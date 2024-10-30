Негода спричинила масштабні повені в іспанському регіоні Валенсія, розташованому на південному сході країни. Внаслідок затоплень загинули щонайменше 62 людини, вода затопила низку населених пунктів, повідомило у середу, 30 жовтня, Reuters із посиланням на владу Валенсії.

Вода почала підніматися у ніч на 30 жовтня внаслідок сильних дощів на сході країни. У соцмережах поширюють світлини, на яких видно затоплені населені пункти Валенсії та перекинути водою машини на дорогах. Найбільше від повені постраждали райони Туріс, Утьєль та Чіва.

За даними місцевої влади, станом на 13:00 внаслідок повеней загинули щонайменше 62 людини. Деякі мешканці регіону залишилися ізольованими у важкодоступних місцях, тривають рятувальні роботи.

Для порятунку людей залучили іспанську армію, у Валенсії оголосили червоний рівень небезпеки. Крім того, через негоду скасували десятки авіарейсів.

Нагадаємо, у вересні повені накрили низку європейських країн – у Польщі, Чехії, Румунії та Австрії загинули 16 людей, низка міст серйозно постраждали через затоплення. Десятки тисяч людей у країнах евакуювали. Через повені у Чехії та Польщі затримувалися потяги до України, а негода в Австрії не дозволила повернутися до України 27 дітям, які брали участь у міжнародних олімпіадах.