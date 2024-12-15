Сили оборони знищили російський локомотив з пальним

У тимчасово окупованій частині Запорізької області Сили оборони знищили російський потяг, який транспортував 40 цистерн пального. Також українські захисники пошкодили залізничну гілку з Криму. Про це у неділю, 15 грудня, повідомило «Суспільне» з посиланням на джерела у спецслужбах.

Спецоперацію проводили бійці ГУР, СБУ та інших складових Сил оборони. Вона тривала у два етапи. Спочатку контррозвідники Служби безпеки підірвали залізничні колії, а після зупинки потяга його атакували з РСЗВ HIMARS.

«Завдяки повітряній розвідці ГУР та в координації з ОСУВ «Таврія» ракети вразили локомотив і крайні вагони, щоб окупант не зміг розтягнути цистерни й врятувати частину палива. Насамкінець фахівці ГУР добили потяг ударними дронами», – цитує «Суспільне» джерела у спецслужбах.

Бійці СБУ замінували та підірвали залізничні колії. Фото: джерел «Суспільного»

В результаті спецоперації Сили оборони знищили російський локомотив та 40 цистерн пального, загальна вартість якого сягає 4 млн доларів. Також українські військові пошкодили єдину залізничну гілку, яку росіяни використовували на окупованій частині Запоріжжя.

«Мілітарний» з посиланням на українських осінтерів пише, що Сили оборони уразили російський потяг між селами Олексіївка Більмацького району та Зелений Гай Пологівського району Запорізької області.

Синя позначка – місце ураження російського потягу на Запоріжжі

Нагадаємо, українські розвідники підірвали залізничне полотно у російському місті Ульяновск. Логістичний об'єкт Росія використовувала для ведення війни проти України.