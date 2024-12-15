Львівʼяни запалили Вифлеємський вогонь миру на похованнях військових

У неділю, 15 грудня, на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря пластуни передали родинам полеглих захисників Вифлеємський вогонь миру. Участь в акції взяли десятки львівʼян. Лампадки з вогнем поклали на могили кожного з військових.

«Сьогодні передача Вифлеємського вогню миру є дуже символічною. Вогонь приїхав до нас з Відня, а туди він потрапляє справді з Вифлеєму. Один скаут, який зробив найбільше добрих справ має почесну місію його туди привезти. Цей вогонь про любов, єднання і добро. Також це про вчинки, який зробив кожен з полеглих військових заради того, щоб ми мали можливість виховувати молодь та святкувати Різдво. Нам дуже цінно бути тут разом з родинами героїв», – сказала пластунка Дарина Доскач.

Фото Марії Масюк/ZAXID.NET

Зазначимо, що пластуни беруть участь у скаутській естафеті передачі запаленого у Вифлеємі вогню 20 років. Крім Личаківського кладовища, ввечері о 18:00 Вифлеємський вогонь передаватимуть усім охочим у Соборі Святого Юра.

Нагадаємо, що передавання Вифлеємського вогню миру є міжнародною різдвяною акцією, яку організовують скаути, щоб розповсюдити запалений у Вифлеємі вогонь. Акцію заснували 1988 року у Відні, куди щороку вогонь передають літаком, а згодом поширюють в скаутські осередки інших країн. В Україні вперше провели акцію 1992 року.