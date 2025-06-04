Ярослава Магучіх отримала премію «Людина року»
Олімпійська чемпіонка отримала престижну нагороду в номінації «Спортсмен року»
У Києві відбулася 29-та церемонія вручення премії «Людина року-2024», під час якої відзначили лідерів країни у різних сферах. У спортивній номінації «Спортсмен року» перемогу здобула зірка світової легкої атлетики – Ярослава Магучіх, повідомляє Sportbusiness.media.
Нагадаємо, у 2024 році Ярослава встановила світовий рекорд, здобула золоту медаль Олімпійських ігор, виграла чемпіонат Європи та знову тріумфувала у фіналі Діамантової ліги.
Через щільний графік змагань Магучіх не змогла особисто відвідати церемонію. Зараз вона проходить тренувальний збір у Португалії та готується до найближчих етапів Діамантової ліги – в Стокгольмі та Парижі.
Нагороду від імені спортсменки отримала президентка Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха.