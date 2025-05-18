Олімпійська чемпіонка продовжує тріумфіальну ходу сезоном

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх впевнено перемогла на золотому етапі Континентального туру «World Athletics» в Японії. Її суперницями стали, зокрема, чемпіонка світу-2016 Міхаела Груба, 7-разова чемпіонка Греції Татьяна Гусіна й дворазова призерка Євро U-20 Елізабет Пігела.

Магучіх пропустила перші чотири спроби й стартувала одразу з висоти 1,91 м. За результатами виступів легкоатлеток на стартових чотирьох планках у секторі до того часу не залишилось жодної спортсменки. Останньою вилетіла чешка Міхаела Груба, яка з першої спроби підкорила три висоти, але помилилась на 1,88 м.

Ярослава ж з першої спроби взяла 1,91 м і гарантувала собі золото етапу в Токіо. Після цього українка замовила висоту 1,96 м, яку теж подолала з першої ж спроби.

Золотий етап Континентального туру в Токіо:

Ярослава Магучіх (Україна) – 1,96 м

Міхаела Груба (Чехія) – 1,85 м

Татьяна Гусіна (Греція) – 1,80 м

Нагадаємо, змагання на золотому етапі Континентального туру в Токіо пройшли вперше за останні дев'ять років. Останньою переможницею етапу була представниця США Елізабет Паттерсон, яка стрибнула на 1,93 м.

До слова, результат Магучіх став найкращим за останні 24 роки – востаннє переможницею етапу, яка стрибала 1,96 м, стала американська легкоатлетка Емі Лінн Акуфф ще у 2001 році.