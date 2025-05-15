Українці загрожує дискваліфікація на чотири роки

Українську стрибунку Марина Бех-Романчук відсторонили від змагань. За повідомленням незалежної організації по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці (AIU), українка здала позитивний допінг-тест. Термін відсторонення української легкоатлетки наразі не відомий.

Зазначається, що санкції щодо українки пов'язані з тим, що в її організмі під час проби знайшли заборонену речовину тестостерон. Його наявність порушує статті 2.1 та 2.2. Як наслідок, Бех-Романчук загрожує дискваліфікація терміном на чотири роки. Варто зазначити, що дискваліфікацію можуть скоротити до двох років у разі, якщо буде доведено ненавмисну появу речовини в організмі.

Тепер на українку очікують судові слухання щодо її справи. Вона зберігає право на подачу апеляції у Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні.

До слова, українська стрибунка мала повернутися до змагань уперше після Олімпіади-2024 на етапі Діамантової ліги в Досі, але перед початком змагань її прізвище зникло зі списку учасниць.