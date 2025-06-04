Військовому загрожує до восьми років позбавлення волі

У Києві ДБР викрила командира військової частини Державної прикордонної служби, який передав хабаря, щоб уникнути переведення до району бойових дій. Військовий за посередництва медсестри передав гроші голові ВЛК, щоб той підробив рішення про придатність, повідомили у пресслужбі ДБР у середу, 4 червня.

За даними слідства, командир однієї з військових частин ДПСУ передав 2000 доларів голові ВЛК для проходження комісії без його участі. Посередницею у передачі грошей виступила медсестра.

«За ці гроші він просив “знайти” у нього легку хворобу, яка б не дозволила перевести його до району ведення бойових дій, але не призвела до звільнення з військової служби», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Правоохоронці зафіксували факт передачі грошей та медичних документів. Полковнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ (передача неправомірної вигоди). Медсестрі також повідомили про підозру у пособництві в наданні хабаря (ч. 5 ст. 27 ККУ, ч. 3 ст. 369 ККУ).

В разі доведення вини військовослужбовцю загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 3 червня ДБР викрило схему ухилення від служби на фронті правоохоронців з Рівненщини. Правоохоронці платили по 5000 доларів хабаря за звільнення від поїздки на фронт.