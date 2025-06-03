Працівники ДБР оголосили підозру 39-річному посадовцю одного з правоохоронних органів Рівненщини, який за хабарі коригував списки тих, хто відправлявся у відрядження на фронт. За скоєне йому загрожує до пʼяти років тюрми. Про це повідомила у вівторок, 3 червня, пресслужба ДБР.

За даними слідства, схема діяла щонайменше з липня 2023 року. За приблизно 5 тис. доларів посадовець обіцяв вирішити питання зі звільненням від поїздки у гарячі точки фронту на пів року. Для цього він залучав свою родичку – колишню впливову працівницю, яка хоч і на пенсії, але мала зв’язки серед посадовців і військового командування. Саме через неї вносили корективи у відповідні списки.

«Злочин викрили завдяки свідомій позиції його колег. Один із правоохоронців відмовився платити та добровільно вирушив виконувати бойові завдання. Але вже на місці йому знову запропонували вирішити питання або знову не піти воювати», – повідомляють у ДБР.

Наразі триває розслідування, у ході якого встановлюють усіх учасників схеми та кількість тих, хто погодився заплатити за ухилення від відрядження у зону бойових дій.

39-річному посадовцю оголосили підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (пропозиція вплинути на рішення особи, уповноваженої на виконання функцій держави, з метою одержання неправомірної вигоди). Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі.