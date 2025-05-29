Поліцейського затримали під час отримання 1,2 тис. доларів хабара

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили поліцейського з Рівненщини, який за хабарі «не знаходив» оголошених у розшук військовозобов’язаних. За скоєне йому загрожує до десяти років тюрми, повідомила 29 травня пресслужба ДБР.

За даними слідства, до безпосередніх обов’язків правоохоронця зі Здолбунова входив розшук чоловіків, які ухиляються від проходження військової служби. Встановленим ухилянтам він пропонував угоду – за 1,2 тис. доларів вказати у документах про невдалі результати пошуку. В іншому разі їх мали затримати та доставити до ТЦК.

«Один із таких ухилянтів, який змінив свою думку і вже планував піти на службу, звернувся до ДБР. Правоохоронця викрили під час одержання 1,2 тис. доларів хабара», – повідомили в ДБР.

Затриманому оголосили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному із вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.