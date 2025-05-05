Патрульному загрожує до десяти років позбавлення волі

На Хмельниччині затримали інспектора патрульної поліції, який за хабарі вносив зміни в інформаційні системи МВС. Підозрюваний також розповсюджував службову інформацію про власників автомобілів. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це повідомила 5 травня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, 35-річний інспектор обласного управління патрульної поліції неодноразово за винагороду вносив зміни до системи МВС щодо сплати штрафів за адмінправопорушення. Внаслідок цього гроші йшли не до держбюджету, а безпосередньо йому.

«Також правоохоронець розповсюджував службову інформацію щодо персональних даних власників транспортних засобів. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту», – зазначають у прокуратурі.

Патрульному оголосили підозру за фактами одержання неправомірної вигоди, несанкціонованих збутів службової інформації та зміни інформації в автоматизованих системах, вчинених повторно (ч. 1 ст. 361-2, ч. 2 ст. 361-2, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує до десяти років трюми.