Організував незаконну схему начальник одного з відділів ГУНП у Київській області

Правоохоронці викрили начальника одного з відділів ГУНП у Київській області, який організував незаконне переправлення ухилянтів через Волинь до Польщі. За скоєне йому загрожує до девʼяти років тюрми. Про це повідомили 25 квітня пресслужби прокуратури та ДБР.

За даними слідства, у березні 2025 року правоохоронець разом зі спільниками пообіцяв 36-річному військовозобовʼязаному організувати втечу за кордон. За 15 тис. доларів винагороди він гарантував мешканцю Києва виїзд до Польщі через Волинську область.

«Клієнта на автомобілі довезли до одного з готелів поблизу кордону, а звідти – на мотоциклах через ліси до місця перетину поза офіційними пунктами пропуску. Ухилянта, переправленого човном через річку Західний Буг, затримали польські прикордонники та повернули в Україну», – додають правоохоронці.

Слідчі оголосили поліцейському підозру у незаконному переправленні людей через державний кордон України з корисливих мотвів за попередньою змовою (ч.3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає до девʼяти років позбавлення волі.