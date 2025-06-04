Колишнього голову цього суду підозрюють в отриманні хабаря на мільйон доларів разом зі спільниками

У вівторок, 3 червня, новим головою Господарського суду Львівської області через таємне голосування обрано Ростислава Матвіїва. Про це повідомляє пресслужба суду.

Ростислав Матвіїв зліва в окулярах

Що відомо про Ростислава Матвіїва

47-річний Ростислав Матвіїв з 2023 року був заступником голови Господарського суду у Львівській області Василя Артимовича, якого підозрюють у вимаганні мільйона доларів хабаря у представника приватної компанії.

У цій справі про хабар обшуки також проводили у Ростислава Матвіїва. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон, де знайшли переписку з фігурантами справи.

На телефон наклали арешт, проте Ростислав Матвіїв наприкінці січня 2025 року через апеляцію скасував цей арешт. У судових матеріалах зазначено, що Ростислав Матвіїв надав слідчим доступ до свого телефона, тож вони мали змогу скопіювати всю потрібну інформацію, але не зробили цього, тож підстав для арешту майна немає.

Додамо, що тоді ж обшуки провели у судді Західного апеляційного господарського суду Ірини Малех. Її підозрюють в отриманні хабаря у змові з іншими суддями – ексголовою Західного апеляційного господарського суду Борисом Плотніцьким, а також колишніми керівниками Господарського суду Львівської області Василем Артимовичем і Михайлом Юркевичем. 26 травня суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 3 млн грн застави.

Ростислав Матвіїв одружений, має доньку. Разом із сім’єю він проживає в орендованому будинку в селі Липники, про що свідчить його декларація про доходи за 2024 рік, оприлюднена в реєстрі декларацій НАЗК.

Новий голова Господарського суду Львівської області має гараж у Львові і їздить на автомобілі Mercedes Benz E220 2015 року випуску, його дружина Ольга Матвіїв їздить на автомобілі Land Rover Freelander 2013 року.

В декларації за 2022 рік Ростислав Матвіїв вказав, що його дружина володіє двома земельними ділянками в селі Конопниця біля Львова і недобудованим будинком там же. Проте вже в декларації за 2023 рік цієї нерухомості немає. Натомість вказано, що тоді Ольга Матвіїв зберігала готівкою 3,1 млн грн. у 2024 році ця сума готівкою зменшилась до 2,8 млн грн.

У 2024 році Ростислав Матвіїв заробив на посаді заступника голови Господарського суду Львівської області 1,38 млн грн. Доходи його дружини в декларації не вказані.

У травні 2025 року Ростислав Матвіїв кандидував на посаду судді апеляційного господарського суду, проте вибув з конкурсу, тому що не прийшов на кваліфікаційне оцінювання. У 2017 році він претендував на посаду в касаційному господарському суді у складі Верховного суду. В Господарському суді Львівської області працює з 2010 року.

Ростислав Матвіїв народився і виріс у Львові. Займався адвокатської діяльністю. Має брата Сергія Матвіїва, який є власником адвокатського об’єднання «Матвіїв і партнери» і двох консалтингових фірм.