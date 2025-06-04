Нове укриття розташоване на вул. Харківській,7

На вул. Харківській у Личаківському районі Львова облаштували велике укриття на 300 людей. Укриття обладнане комунікаціями та усім необхідним для безпечного перебування. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Ще одне велике укриття – тепер у Личаківському районі. 208 м² під землею, розраховане на 300 людей. Є тепла вода, опалення, вентиляція, Wi-Fi, дитячий куток і система безпеки», – повідомив мер у середу, 4 червня.

Мер зауважив, що це вже п’яте укриття такого типу, яке відкрили у Львові за останні два роки. Раніше схожі укриття відкрили на вул. Городоцькій, Похилій, Теліги, Каліча Гора. «Беремо старі закинуті обʼєкти і перетворюємо їх на безпечні, доступні укриття», – додав Андрій Садовий. Ремонт укриття, якому майже 70 років, почали цього року. Звідти вивезли вісім вантажівок будівельного сміття.

Укриття на вул. Харківській, 7 розраховане на одночасне перебування 300 людей (фото ЛМР)

Загалом у Львові є понад 5 тис. укриттів. Наступне укриття такого плану планують відкрити на вул. Шевченка до кінця цього літа.