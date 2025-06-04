Войцех Ольшанський і Марцін Осадовський на ефірі в YouTube

Польська поліція арештувала двох лідерів проросійської організації Rodacy Kamraci («Співвітчизники») Войцеха Ольшанського і Марціна Осадовського. Затримання відбулося вранці середи, 4 червня, у квартирі, яку вони винаймають разом у селі Дзєканув Лєсьни біля Варшави. Про це повідомила Rzeczpospolita.

Водночас, як уточнив Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки, прокуратура звинувачує Войцеха Ольшанського у 76 злочинах, а Марціна Осадовського – у 64 злочинах.

«Раніше проти затриманих було порушено багато кримінальних справ, але вони стосувалися окремих подій. Поточне розслідування має колективний характер – воно об’єднує кілька проваджень з усієї Польщі. Прокуратура розслідує приблизно 1500 подій за 2015-2025 роки. Зафіксовано понад 1700 відеозаписів загальною тривалістю понад 3000 годин. Для їхнього аналізу використовують сучасні інструменти на основі штучного інтелекту», – цитує заяву прокуратури Центр моніторингу.

Затриманим інкримінують:

• погрози насильством з політичних мотивів,

• вихваляння та заохочення до застосування насильства,

• образи людей за національною та віросповідною ознакою,

• вихваляння війни Росії проти України.

Прокуратура також розслідує фінансування руху Rodacy Kamraci. Підозрювані щоденно вели інтернет-трансляції, з яких отримували дохід за рахунок пожертвувань та реклами.

Момент затримання (фото Бартоломея Хипкі)

Rzeczpospolita пише, що Войцех Ольшанський – колишній актор, щодня дефілював у військовій формі. Він став популярним близько 2016 року завдяки своїм виступам на YouTube. У 2021 році Ольшанський організував мітинг під гаслами Дня незалежності в Каліші. На ньому кілька сотень людей вигукували антисемітські гасла, а організатори спалили копію середньовічного привілею про толерантність до євреїв. Ольшанського супроводжував колишній соратник праворадикального Януша Корвіна-Мікке Марцін Осадовський. Обидва організатори отримали свій перший тюремний термін, потрапивши до в’язниці на кілька тижнів.

Знову під варту Ольшанського взяли після демонстрації в Бидгощі в січні 2022 року, де він закликав до вбивства депутатів. У травні його звільнили, а в листопаді 2022 року він знову опинився за гратами на шість місяців за заклики до вбивства Білла Гейтса.

Відтоді Ольшанського та Осадського регулярно засуджують, зокрема, за мову ворожнечі проти українців та євреїв. Найчастіше вони отримують покарання у вигляді обмеження волі та громадських робіт. Втім, арешти не завадили двом партнерам створити громадський рух Rodacy Kamraci, який виступає проти іммігрантів, вакцинації, Америки та ЛГБТ-спільноти. Представників руху часто звинувачують у проросійських настроях. У 2023 році вони навіть заснували партію Rodacy Kamraci, але суд її заборонив за неподання фінансового звіту. Ольшанський закликав людей підтримати Кароля Навроцького після першого туру президентських виборів.