У Сторожинці група медиків підробляла документи ухилянтам для виїзду за кордон
Організувала незаконну схему голова ЛКК
На Буковині правоохоронці викрили групу медиків, які підробляли документи для ухилення від мобілізації та виїзду за кордон. Організувала підробку документів 49-річна лікарка з Чернівецького району. Вона працювала головою лікарсько-консультаційної комісії. За повний пакет документів, який дозволяв виїхати за кордон військовозобов’язаним чоловікам, медики брали 6,5 тис. євро, повідомили в поліції Буковини в середу, 4 червня. Тепер їм загрожує до 6 років увʼязнення.
З власних джерел в правоохоронних органах ZAXID.NET стало відомо, що лікарі медичні довідки підробляли в Сторожинці. До підробки документів 49-річна голова ЛКК залучила свою подругу – 39-річною місцеву лікарку. До схеми вони залучили ще чотирьох лікарів, які входять в цю комісію: трьох жінок віком від 40 до 65 років та 33-річного чоловіка.
Медики для ухилянтів готували спеціальний пакет документів, який вартував 6,5 тис. євро і до якого входили підроблені висновки ЛКК щодо невиліковних хвороб або потреби у постійному догляді за важкохворими, зазначили в СБУ Буковини. Щоб такий документ виглядав максимально правдиво, інші учасники групи виписували довідки з фальшивими діагнозами, підписували відповідні висновки і затверджували їх печатками, вносили неправдиві відомості в електронну систему охорони здоров’я. Поліцейські та працівники СБУ під час слідчих дій задокументували 6 фактів надання такого пакету документів для військовозобов’язаних чоловіків.
Нагадаємо, що минулого тижня в Сторожинці викрили місцевого депутата, який допомагав оформити ухилянту документи для виїзду за кордон за допомогою ЛКК: він був посередником для виготовлення фіктивного висновку ЛКК про невиліковну хворобу в матері чоловіка.
Наразі правоохоронці повідомили усім учасникам про підозри за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 1 ст. 366 КК України (Службове підроблення). Організаторці злочинної групи медиків також додатково ще інкримінують ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Лікарям загрожує до шести років позбавлення волі.