Вартість необхідного пакета документів становила 6,5 тис. євро

На Буковині правоохоронці викрили групу медиків, які підробляли документи для ухилення від мобілізації та виїзду за кордон. Організувала підробку документів 49-річна лікарка з Чернівецького району. Вона працювала головою лікарсько-консультаційної комісії. За повний пакет документів, який дозволяв виїхати за кордон військовозобов’язаним чоловікам, медики брали 6,5 тис. євро, повідомили в поліції Буковини в середу, 4 червня. Тепер їм загрожує до 6 років увʼязнення.

З власних джерел в правоохоронних органах ZAXID.NET стало відомо, що лікарі медичні довідки підробляли в Сторожинці. До підробки документів 49-річна голова ЛКК залучила свою подругу – 39-річною місцеву лікарку. До схеми вони залучили ще чотирьох лікарів, які входять в цю комісію: трьох жінок віком від 40 до 65 років та 33-річного чоловіка.

Медики для ухилянтів готували спеціальний пакет документів, який вартував 6,5 тис. євро і до якого входили підроблені висновки ЛКК щодо невиліковних хвороб або потреби у постійному догляді за важкохворими, зазначили в СБУ Буковини. Щоб такий документ виглядав максимально правдиво, інші учасники групи виписували довідки з фальшивими діагнозами, підписували відповідні висновки і затверджували їх печатками, вносили неправдиві відомості в електронну систему охорони здоров’я. Поліцейські та працівники СБУ під час слідчих дій задокументували 6 фактів надання такого пакету документів для військовозобов’язаних чоловіків.

Нагадаємо, що минулого тижня в Сторожинці викрили місцевого депутата, який допомагав оформити ухилянту документи для виїзду за кордон за допомогою ЛКК: він був посередником для виготовлення фіктивного висновку ЛКК про невиліковну хворобу в матері чоловіка.

Наразі правоохоронці повідомили усім учасникам про підозри за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 1 ст. 366 КК України (Службове підроблення). Організаторці злочинної групи медиків також додатково ще інкримінують ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Лікарям загрожує до шести років позбавлення волі.