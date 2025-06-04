Унаслідок пожежі автобус згорів повністю

У неділю, 1 червня, у Великопольскому воєводстві Польщі загорівся рейсовий автобус сполученням «Колобжег – Львів», який курсував з пасажирами. Вогонь повністю знищив автобус. Ніхто з пасажирів не постраждав.

Інцидент стався близько 16:40 поблизу села Слугоцін. В автобусі сполученням «Колобжег – Львів» подорожували 22 пасажири, усі громадяни України, та двоє водіїв, передає портал InPoland.

Як повідомив черговий Великопольської державної пожежної служби, усі пасажири самостійно вийшли з транспортного засобу ще до прибуття пожежників. Постраждалих внаслідок займання немає.

Пожежу автобуса гасили дев’ять бригад пожежників. Попри зусилля рятувальників, транспортний засіб вигорів вщент. За попередніми висновками поліції, причиною займання стало коротке замикання проводки.

Перевізник оперативно надав замінний автобус, і пасажири змогли продовжити подорож. Польські рятувальники не розголошують назву перевізника, однак, як видно з оприлюдненого фото, згорів автобус фірми TocoBus. Перевізник також здійснює регулярні рейси зі Львова та Києва до Варшави, Кракова та інших польських міст. Загалом до 40 польських міст.