Усі маршрути курсуватимуть через Львів

Найбільший оператор автобусних перевезень в Європі FlixBus запускає три нові маршрути з України до Німеччини. Йдеться про сполучення Івано-Франківськ – Берлін, Чернігів – Кельн та Одеса – Бремен. Всі вони курсуватимуть через Львів.

Як повідомили ZAXID.NET у пресслужбі перевізника, квитки на нові маршрути, які FlixBus запустив до різдвяних свят, уже можна придбати на сайті компанії.

Автобус Одеса – Бремен їхатиме через Умань, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Берлін та Гамбург. Перший рейс відправляється 10 грудня з Одеси. Відправлення відбуватимуться у вівторок, середу та суботу. В зворотному напрямку автобус курсуватиме у понеділок, четвер та суботу.

Автобус Чернігів – Кельн їхатиме через Київ, Житомир, Рівне, Львів, Берлін, Магдебург, Ганновер, Дортмунд, Ессен, Дуйсбург, Дюссельдорф, аеропорт «Кельн-Бонн». Перше відправлення відбудеться 16 грудня. Автобус вирушатиме у понеділок, середу та п’ятницю. Виїжджатиме з Чернігова о 9:50 та прибуватиме до Кельна 21:15 наступного дня. В зворотному напрямку автобус відправлятиметься у середу, п’ятницю та неділю. Виїзд з Кельну запланований на 7:35. До Чернігова автобус прибуватиме о 20:00 наступного дня.

Автобус Івано-Франківськ – Берлін курсуватиме через Львів, Жешув, Кельце, Лодзь, Познань, Берлін Відправлення з Франківська у четвер та неділю, в зворотному напрямку – у понеділок та п’ятницю.

Додамо, що FlixBus забезпечує пряме сполучення між 29 містами Німеччини та 11 містами України. Загалом FlixBus має вже 28 прямих автобусних рейсів між Україною та 8 країнами ЄС.